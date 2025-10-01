ETV Bharat / state

माफिया अतीक अहमद का बेटा अली झांसी शिफ्ट; भारी पुलिस फोर्स नैनी सेंट्रल जेल से भोर में ही ले गई

जेल में अनुशासनहीनता के लगे थे आरोप, पास मिले थे 1100 रुपये, दो डिप्टी जेलर हुए थे निलंबित.

अतीक अहमद का बेटा अली झांसी जेल शिफ्ट.
अतीक अहमद का बेटा अली झांसी जेल शिफ्ट. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:45 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:54 AM IST

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है. बुधवार भोर में ही भारी पुलिस फोर्स नैनी सेंट्रल जेल अली को लेने पहुंचा, जिसके बाद उसे झांसी के लिए रवाना कर दिया गया.शासन ने मंगलवार देर रात उसके जेल स्थानांतरण के आदेश जारी कर किए गए थे.

नैनी जेल में रहते हुए उसकी गतिविधियों को लेकर कई बार सवाल उठे. मिलने गए अधिवक्ता द्वारा कैश दिए जाने जैसे कई मामले चर्चा में रहे. माना जा रहा है कि इसी वजह से उसकी जेल बदलने का फैसला शासन स्तर पर किया गया है. अली के जेल स्थानांतरण को लेकर शासन के उप सचिव सूर्य प्रकाश मिश्र की ओर से पत्र भेजा गया है. नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम का कहना है कि शासन के आदेश पर बुधवार भोर पुलिस फोर्स पहुंची. जिसके बाद अली को उनके हवाले कर दिया गया. अली को झांसी जेल शिफ्ट किया गया है.

अतीक अहमद, अली समेत 13 पर पांच करोड़ रंगदारी की FIR : प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद उसके बेटे अली समेत 13 लोगों के खिलाफ 2022 में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और न देने पर घर पर चढ़कर जानलेवा हमला करने की एफआईआर दर्ज हुई थी. यह एफआईआर धूमनगंज थाने में साबिर हुसैन की तहरीर पर तहत दर्ज की गई थी. आरोप है कि पीड़ित से माफिया अतीक के बेटे अली और गुर्गे पांच करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे. नहीं देने पर कई बार पीड़ित जीशान को जान से मारने की धमकी दी गई. माफिया अतीक अहमद उसके बेटे अजी के अलावा एफआईआर में आसाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद एवं असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के नाम शामिल हैं. इसी केस के बाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल में डाल दिया था.

उमेश की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप: नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली के ऊपर प्रदेश के चर्चित उमेश पाल और दो सिपाहियों की 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े हुई हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है. हत्या की साजिश जेल से ही रची गई. हत्यारोपी उमेश पाल के मर्डर से पहले नैनी जेल में अली से मिले थे. मिलने वालों में बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, सदाकत अली से जेल में मिले थे. इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा था. इसके बाद अली को भी उमेश पाल मर्डर केस में शामिल किया गया था.

हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है अली अहमद, जेल में मिले थे 1100 रुपये: उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी अली अहमद को 30 जुलाई 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया. सुरक्षा कारणों से उसे हाई सिक्योरिटी सेल के पास एक अलग कमरे में एकांतवास की स्थिति में रखा गया. अली से सिर्फ उसके अधिवक्ता को मिलने की अनुमति थी और वह भी सीसीटीवी निगरानी में. जांच में पता चला है कि 16 जून को अली से मिलने उसका अधिवक्ता जेल पहुंचा था. मुलाकात से पहले अली की तलाशी ली गई और फिर उसे सीसीटीवी कैमरे के सामने अधिवक्ता से मिलवाया गया. अगले दिन यानी 17 जून को डीआईजी जेल को इस मामले की जानकारी मिली. तुरंत छापेमारी कराई गई तो अली की बैरक से 1100 रुपये बरामद हुए.

