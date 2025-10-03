बनारस में घर के अंदर मिली मदरसा शिक्षक की लाश, दीवार-फर्श पर खून के धब्बे, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

वाराणसी: सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में मदरसा में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की खून से लथपथ लाश उसी के घर में मिली है. पुलिस इसे हत्या मान रही है. शव 24 घंटे से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि हत्या 2 दिन पहले की गई प्रतीत होती है. घर के अंदर से मृतक की पत्नी और दो बच्चे मिले हैं. पुलिस को सूचना घर में काम करने वाली नौकरानी ने दी है.

बनारस में मदरसा शिक्षक की हत्या. (Video Credit; ETV BHARAT)

डीसीपी गौरव बंसवाल का कहना है कि मदरसा बादशाह बाग में शिक्षक 45 वर्षीय दानिश राजा का शव उनके कमरे में खून से लथपथ पाया गया है. दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले हैं. शव पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले हैं. घटना के समय परिवार घर के दूसरे हिस्से में सो रहा था. दानिश अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ नीचे रहते थे, जबकि बाकी परिवारीजन ऊपर की मंजिल पर रहते हैं. परिजनों का कहना है कि रातभर किसी को कोई आहट नहीं मिली.

पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन किसी संदिग्ध के आने-जाने की तस्वीर सामने नहीं आई. इससे घटना और भी रहस्यमय हो गई है. फिलहाल सिगरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर इसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत दर्ज किया गया है, लेकिन घटनास्थल के हालात और धारदार हथियार के इस्तेमाल को देखते हुए हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा.

डीसीपी गौरव बंसवाल का कहना है कि हत्या में किसी अपने का ही हाथ है, इस बात की भी आशंका है. क्योंकि पत्नी और बच्चे अभी कुछ बता नहीं रहे हैं. घर के अंदर घटना कब हुई है, स्पष्ट नहीं है. घटना लगभग दो दिन पुरानी हो सकती है. फिलहाल नौकरानी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी हुई.

