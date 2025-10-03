ETV Bharat / state

बनारस में घर के अंदर मिली मदरसा शिक्षक की लाश, दीवार-फर्श पर खून के धब्बे, धारदार हथियार से हत्या की आशंका

बनारस में मदरसा शिक्षक की हत्या. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 3, 2025 at 2:43 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST 2 Min Read

वाराणसी: सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में मदरसा में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की खून से लथपथ लाश उसी के घर में मिली है. पुलिस इसे हत्या मान रही है. शव 24 घंटे से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि हत्या 2 दिन पहले की गई प्रतीत होती है. घर के अंदर से मृतक की पत्नी और दो बच्चे मिले हैं. पुलिस को सूचना घर में काम करने वाली नौकरानी ने दी है. बनारस में मदरसा शिक्षक की हत्या. (Video Credit; ETV BHARAT) डीसीपी गौरव बंसवाल का कहना है कि मदरसा बादशाह बाग में शिक्षक 45 वर्षीय दानिश राजा का शव उनके कमरे में खून से लथपथ पाया गया है. दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले हैं. शव पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले हैं. घटना के समय परिवार घर के दूसरे हिस्से में सो रहा था. दानिश अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ नीचे रहते थे, जबकि बाकी परिवारीजन ऊपर की मंजिल पर रहते हैं. परिजनों का कहना है कि रातभर किसी को कोई आहट नहीं मिली.

Last Updated : October 3, 2025 at 3:31 PM IST