'सैलरी कब मिलेगी?' नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों का हंगामा

पटना में सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा. मदरसा शिक्षकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की. पढ़ें खबर

MADRASA TEACHER AGITATION
मदरसा शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 3:05 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है. दरअसल बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक पटना के बापू सभागार में आयोजित की गई थी. बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ कई मंत्री भी मौजूद थे. इसी दौरान मदरसा शिक्षकों ने सैलरी का मुद्दा उठाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की.

जानकारी के अनुसार, 209 मदरसों के शिक्षकों का वेतन अटका पड़ा है. इसमें से कई मदरसा शिक्षकों को डेढ़ साल से सैलरी नहीं मिली है. इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद की. कार्यक्रम के दौरान जब हंगामा होने लगा तो नीतीश कुमार आगे बढ़कर जानना चाहा कि आखिर समस्या क्या है. शिक्षकों ने अपनी बात सीएम नीतीश के सामने रखी. यही नहीं कई अभ्यर्थियों भी इस दौरान मौजूद थे. उनका कहना था कि कार्यक्रम में बुलाने के लिए उनसे 1659 मदरसों से जुड़ी बड़ी घोषणा का वादा किया गया था.

वादा के मुताबिक कुछ भी घोषणा इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके मंत्रियों द्वारा नहीं की गई. इसी से नाराज होकर अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. यह हंगामा सीएम के जाने के बाद भी जारी रहा. स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया गया और लोगों को समझाने का प्रयास हुआ.

बता दें कि, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से 100 साल के मौके पर पटना के बापू सभागार में सम्मेलन किया गया जिसमें पूरे बिहार से मुस्लिम शामिल हुए. बिहार में 3558 मदरसे हैं जिसमें से 1942 मदरसों को सरकार अभी आर्थिक सहयोग देती है. कार्यक्रम में पहुंचे मदरसा के सदस्यों ने ग्रांट को लेकर जमकर हंगामा भी किया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपके लिए काम हम ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इसको ध्यान में रखिए. मदरसा शिक्षकों ने कहा कि यदि हम लोगों को ग्रांट मुख्यमंत्री देते हैं तब तो फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे

Madrasa teacher Agitation
अपनी बात रखते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या बोले शिक्षक ? : नालंदा से आए तनवीर ने कहा कि हम लोगों को मायूसी हुई है. वही कटिहार मदरसा से आए अबु तलाह ने कहा कि हम लोगों को कहा गया था कि मुख्यमंत्री ग्रांट की घोषणा करेंगे. यदि मुख्यमंत्री ने ग्रांट दिया तब तो फिर से 2025 में नीतीश कुमार ही आएंगे.

पूरा हॉल भरा था : पूरे बिहार के साढ़े तीन हजार से अधिक मदरसे के लोग आज पटना के बापू सभागार में जुटे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के तमाम मुस्लिम चेहरा के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर मौजूद थे. बापू सभागार का हॉल खचाखच भर गया था. बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों को बैठाया गया था.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भागलपुर दंगा से लेकर कब्रिस्तान की घेराबंदी और मुस्लिम समाज के लिए किये जा रहे कार्यों का जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जो बजट था उससे 284 गुना बजट बढ़ चुका है. अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 1000 करोड़ से अधिक का हो गया है.

Madrasa teacher Agitation
पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड का कार्यक्रम (ETV Bharat)

तीन तलाक, मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष मदद का जिक्र भी किया. मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से कहा भी कि आप लोग महिलाओं को मत छोड़िए उन्हें बहुत दिक्कत होती है इस पर हाल में बैठे हुए लोग हंसने भी लगे.

''आप लोगों के लिए हम ही काम कर रहे हैं. पहले कोई काम नहीं होता था. कुछ लोग अंड बंड बोल रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए. आगे भी काम हम ही करेंगे. यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो उसे बताइए उसे भी दूर करेंगे.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

गांधी संग्रहालय के सचिव आसिफ वसी ने कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार ने ही किया है. कुछ चीजों के लिए नाराजगी हो सकती है लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसे देखना चाहिए. यह दुर्भाग्य है कि बिहार में जाति के आधार पर वोट होता है विकास के आधार पर नहीं. नीतीश कुमार ने जितना काम किया है वोट उन्हें मिलना चाहिए

Madrasa teacher Agitation
कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं (ETV Bharat)

मुसलमानों को मनाना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती : बिहार में 17% से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है और उस पर सब की नजर है क्योंकि सीमांचल सहित 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम ही हार जीत का फैसला करते हैं. नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी शामिल है और भी जो फैसला मुख्यमंत्री के तरफ से लिए जा रहे हैं उसमें भी मुस्लिम समाज को लाभ मिलना तय है.

हालांकि 2020 में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा था मुस्लिम के 11 उम्मीदवारों में से एक भी जीत नहीं पाया. इस बार मदरसा बोर्ड के बहाने ही सही मुसलमानों को इकट्ठा कर उन्हें मनाने की कोशिश की गई है. अब देखना है विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है क्योंकि मदरसा से आए हुए लोगों की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है.

