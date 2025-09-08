कुशीनगर में पत्नी और दो बेटे मुस्लिम बने, 10 साल बाद जेल से घर लौटा पति, मदरसा का प्रधानाचार्य गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
कुशीनगर में धर्म परिवर्तन मामले में मदरसा के प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया है. पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है.
कुशीनगर : हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मंशा छापर गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है. महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने वाले मदरसा के प्रधानाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मुजीबुर्रहमान के रूप में हुई है.
गांव के ही रहने वाले महेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मेरी अनुपस्थिति में पत्नी और दो बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है. जब अपने बच्चों को वापस मांगा तो मेरे साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है.
पति रेप केस में गया था जेल : महेंद्र कुशवाहा (45) ने बताया, मेरी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी. शादी के बाद तीन बच्चे हुए. एक बच्चे की मौत हो चुकी है. इस बीच रेप के मामले में मुझे 10 साल की सजा हो गई. 4 सितंबर को जेल से घर पहुंचा. अपनी पत्नी को देख मेरे होश उड़ गए. पत्नी का पहनावा बदल चुका था. वो अब बुर्का पहनती है. पांच वक्त की नमाज अदा कर रही थी. इस्लाम के रीति-रिवाजों मान पर रही है. अपने बच्चों के बारे में पूछा तो पता चला कि वो स्थानीय मदरसों में पढ़ाई करते हैं.
बेटों ने पहचानने से किया इनकार : रविवार को महेंद्र कुशवाहा मदरसा पहुंचा और अपने बेटों को बुलाया. बच्चों ने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया. उसके एक बेटे का नाम नूर आलम रखा गया है. दूसरे बच्चे का नाम नहीं बदला गया था, लेकिन वह भी मदरसे में पढ़ाई करता है. पीड़ित ने बच्चों को अपने साथ चलने को कहा तो मदरसे के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया.
आरोपी ने उठाया गरीबी का फायदा : सोमवार को पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी प्रधानाचार्य मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पीड़ित की पत्नी की आर्थिक तंगी का फायदा उठाया. उसे मुफ्त भोजन, कपड़े और शिक्षा का लालच दिया. इसके बाद उसके बेटे का नाम बदलकर मदरसे में रख लिया. मामले में ASP निवेश कटियार ने बताया की शिकायत पर पुलिस ने जांच की. आरोपी प्रधानाचार्य ने महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है.
