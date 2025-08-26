ETV Bharat / state

बिहार में PK के प्रति दीवानगी! छत पर जन सुराज के रंग में स्कार्पियो वाली पानी की टंकी - WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR

भागलपुर में PK के प्रति अनोखी दीवानगी देखी गई है. यहां एक शख्स ने पानी की टंकी को जन सुराज के रंग रंग दिया है.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
बिहार में PK के प्रति दीवानगी! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read

भागलपुर: बिहार के लिए ये साल चुनावी साल है. जनता भी अपने पंसदीदा नेता के प्रति झुकाव देखा रही है. इसी बीच भागलपुर में एक शख्स प्रशांत किशोर का इतना क्रेजी फैंस है कि उसने अपने घर की छत पर पानी की टंकी को स्कॉर्पियो का स्वरूप देकर जन सुराज के रंग में रंग दिया है.

आकर्षण का केन्द्र पानी की टंकी: जन सुराज के रंग में रंगी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी पर जन सुराज पार्टी के कई स्टिकर भी लगे हैं. जिससे पानी की टंकी पूरे जिले में आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है. लोग उक्त पानी की टंकी को देखने के लिए पहुंचे रहे हैं. साथ ही फोटो और सेल्फी ले रहे हैं.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
जन सुराज के रंग में रंगी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी (ETV Bharat)

जनसुराग के रंग में पानी की टंकी: दरअसल इंतसार आलम 2 साल से जन सुराग पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं. जिससे उन्होंने पीके (प्रशांत किशोर) को प्रभावित करने के लिए पानी की टंकी वाली स्कॉर्पियो का रंग बदलवा दिया और उसे जन सुराज का स्वरूप दे दिया.

ये है इंतसार आलम की ख्वाहिश: इंतसार आलम की ख्वाहिश है कि जिस तरह आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर उनकी सराहना की थी, उसी तरह प्रशांत किशोर भी अपने एक्स हैंडल पर जनसुराग पार्टी के रंग में रंगी स्कॉर्पियो की तस्वीर को पोस्ट करें. जिससे पार्टी का प्रचार हो.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी में जन सुराज के स्टिकर भी लगे (ETV Bharat)

पानी की टंकी को दिया था स्कॉर्पियो का स्वरूप: बता दें कि सबौर में NH80 के किनारे इंतसार आलम का चार मंजिला मकान है. इससे पहले घर के मालिक इंतसार आलम ने साल 2020 में पानी की टंकी को महिंद्र की स्कॉर्पियो का स्वरूप देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. उसमें कई ओरिजिनल पार्ट्स भी लगाए गए थे.

आनंद महिंद्रा ने किया था ट्वीट: पानी की टंकी को महिंद्र स्कॉर्पियो का स्वरूप देने के लिए आगरा से मिस्त्री बुलाए गए थे और ढाई लाख रुपए का खर्च किया गया था. इसके बाद देशभर में उनकी खूब चर्चा हुई थी और स्कॉर्पियो वाली टंकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके उनकी सराहना की थी.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
आकर्षण का केन्द्र बनी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी (ETV Bharat)

''स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी को मेहनत से जन सुराज के रंग में रंगा है और ये सब मैंने अपने बेटे के कहने पर किया है. मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जब आपने गठबंधन को छोड़ दिया है तो अब आप स्कॉर्पियो को जन सुराज के रंग में रंग दें. इससे पार्टी का भी प्रचार होगा. साथ ही लोग जान भी जाएंगे कि आप जन सुराज में चले गए हैं''. - मोहम्मद इंतसार आलम, कार्यकर्ता, जनसुराज पार्टी

PK से हैं प्रभावित: मोहम्मद इंतसार आलम ने बताया कि मैं पहले महागठबंधन में था, लेकिन प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन-सुराज में आ गया. बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है. उसके हिसाब से प्रशांत किशोर ने 40 सीटों पर मुसलमान को चुनाव लड़ाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनका हक तभी, मिलेगा जब उनके हिसाब से विधायक चुनकर जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

भागलपुर: बिहार के लिए ये साल चुनावी साल है. जनता भी अपने पंसदीदा नेता के प्रति झुकाव देखा रही है. इसी बीच भागलपुर में एक शख्स प्रशांत किशोर का इतना क्रेजी फैंस है कि उसने अपने घर की छत पर पानी की टंकी को स्कॉर्पियो का स्वरूप देकर जन सुराज के रंग में रंग दिया है.

आकर्षण का केन्द्र पानी की टंकी: जन सुराज के रंग में रंगी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी पर जन सुराज पार्टी के कई स्टिकर भी लगे हैं. जिससे पानी की टंकी पूरे जिले में आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है. लोग उक्त पानी की टंकी को देखने के लिए पहुंचे रहे हैं. साथ ही फोटो और सेल्फी ले रहे हैं.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
जन सुराज के रंग में रंगी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी (ETV Bharat)

जनसुराग के रंग में पानी की टंकी: दरअसल इंतसार आलम 2 साल से जन सुराग पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं. जिससे उन्होंने पीके (प्रशांत किशोर) को प्रभावित करने के लिए पानी की टंकी वाली स्कॉर्पियो का रंग बदलवा दिया और उसे जन सुराज का स्वरूप दे दिया.

ये है इंतसार आलम की ख्वाहिश: इंतसार आलम की ख्वाहिश है कि जिस तरह आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर उनकी सराहना की थी, उसी तरह प्रशांत किशोर भी अपने एक्स हैंडल पर जनसुराग पार्टी के रंग में रंगी स्कॉर्पियो की तस्वीर को पोस्ट करें. जिससे पार्टी का प्रचार हो.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी में जन सुराज के स्टिकर भी लगे (ETV Bharat)

पानी की टंकी को दिया था स्कॉर्पियो का स्वरूप: बता दें कि सबौर में NH80 के किनारे इंतसार आलम का चार मंजिला मकान है. इससे पहले घर के मालिक इंतसार आलम ने साल 2020 में पानी की टंकी को महिंद्र की स्कॉर्पियो का स्वरूप देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. उसमें कई ओरिजिनल पार्ट्स भी लगाए गए थे.

आनंद महिंद्रा ने किया था ट्वीट: पानी की टंकी को महिंद्र स्कॉर्पियो का स्वरूप देने के लिए आगरा से मिस्त्री बुलाए गए थे और ढाई लाख रुपए का खर्च किया गया था. इसके बाद देशभर में उनकी खूब चर्चा हुई थी और स्कॉर्पियो वाली टंकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके उनकी सराहना की थी.

WATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR
आकर्षण का केन्द्र बनी स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी (ETV Bharat)

''स्कॉर्पियो नुमा पानी की टंकी को मेहनत से जन सुराज के रंग में रंगा है और ये सब मैंने अपने बेटे के कहने पर किया है. मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जब आपने गठबंधन को छोड़ दिया है तो अब आप स्कॉर्पियो को जन सुराज के रंग में रंग दें. इससे पार्टी का भी प्रचार होगा. साथ ही लोग जान भी जाएंगे कि आप जन सुराज में चले गए हैं''. - मोहम्मद इंतसार आलम, कार्यकर्ता, जनसुराज पार्टी

PK से हैं प्रभावित: मोहम्मद इंतसार आलम ने बताया कि मैं पहले महागठबंधन में था, लेकिन प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन-सुराज में आ गया. बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है. उसके हिसाब से प्रशांत किशोर ने 40 सीटों पर मुसलमान को चुनाव लड़ाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनका हक तभी, मिलेगा जब उनके हिसाब से विधायक चुनकर जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

जन सुराज पार्टीJAN SURAAJ PRASHANT KISHOBHAGALPUR NEWSBIHAR NEWSWATER TANK IN JAN SURAAJ COLOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.