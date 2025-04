ETV Bharat / state

पंच केदारों में खास है भगवान मद्महेश्वर का धाम, जानिये क्या है इसकी मान्यता - MADMAHESHWAR DHAM

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 14, 2025

देहरादून: मद्महेश्वर धाम पंच केदारों में शामिल है. उत्तराखंड में चारधाम के साथ ही पंच केदारों की अपनी महता है. ऐसे में सभी को पंच केदारों के कपाट खुलने का इंतजार रहता है.मद्महेश्वर धाम भी इन्हीं पंच केदारों में से एक हैं. जिसके कपाट खुलने की तिथि आज घोषित होगी. केदारनाथ मंदिर प्रभारी यदुवीर पुष्वाण ने इसे लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से भगवान मद्महेश्वर को जाना जाना जाता है. इसके कपाट खोलने और चल विग्रह उत्सव डोली के ऊखीमठ से कैलाश रवाना होने की तिथि बैसाखी पर्व पर घोषित की जाएगी. जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बता दें मद्महेश्वर धाम 3,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यहां भगवान शिव के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है. माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था. माना जाता है कि जो भी भक्त मदमहेश्वर में जाकर दर्शन और पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को भगवान शिव और पार्वती से जोड़ा जाता है. मद्महेश्वर पहुंचने के लिए श्रद्वालुओं को करीब 14 किमी की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है. पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार के रूप में मद्महेश्वर धाम की मान्यता है. यहां भगवन शिव के नाभि रूप की पूजा होती है. मद्महेश्वर मंदिर का प्रबंधन बीकेटीसी देखती है. इसी प्रकार मां गौरी का मंदिर केदारनाथ धाम के अंतिम मोटर स्टेशन गौरीकुंड में स्थित है. केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्वालु मां गौरी के दर्शनों के बाद अपनी यात्रा पर निकलते हैं. इसका प्रबंधन भी बीकेटीसी के पास है. पढें-द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम के कपाट खुले, छह माह तक यहीं होगी आराध्य की पूजा

