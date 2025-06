ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आज से जमेगा क्रिकेट का रंग, चौके-छक्के लगाते दिखेंगे RCB के कप्तान रजत - MADHYA PRADESH LEAGUE 2025

2 जून से एमपीएल की शुरुआत ( ETV Bharat )

Published : June 12, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 7:49 AM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में एक बार फिर क्रिकेट की धूम होने वाली है. प्रदेश की अपनी क्रिकेट प्रीमियर लीग एमपी लीग एमपीएल की शुरुआत आज 12 जून से हो रही है. पहले सीजन की सक्सेस के बाद सेकंड सीजन की लाॉन्चिंग गुरुवार को है. ओपनिंग सेरेमनी में सिंधिया राज परिवार के साथ ही WWE सुपरस्टार ग्रेट खली, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बीसीसीआई के अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस टूर्नामेंट के सभी मैचेज ग्वालियर के नए श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस बार फ्री नहीं, टिकट से होगी एंट्री

इस बार एमपीएल का अंदाज कुछ अलग रहने वाला है. क्योंकि मध्य प्रदेश लीग में इस बार 7 पुरुष टीम और 3 महिला टीम्स के बीच मैच खेले जाएंगे. जो 12 जून से शुरू होंगे और इस टूर्नामेंट के फिनाले मैच 24 जून को आयोजित होंगे. हालांकि पहले सीजन में जहां क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री थी, लेकिन इस बार ऑनलाइन टिकट खरीद कर दर्शकों को मैच का लुत्फ उठाना होगा. मैच का शेड्यूल भी एमपीएल प्रबंधन ने जारी कर दिया है. साथ ही इस बार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ मैचों का टीवी पर भी प्रसारण होगा. MPL का शेड्यूल जारी (ETV Bharat)

आने वाले 13 दिनों में कुल 25 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 2 सेमी फाइनल, 1 फिनाले मैच पुरुष टीम के बीच और एक फिनाले मैच वुमेन्स टीम के बीच खेला जाएगा. 12 जून को पहला मैच ग्वालियर चीतास और चंबल घड़ियाल्स के बीच होगा. इसके बाद 13 जून से 18 जून तक हर दिन 2 मैच अलग अलग टीमों के बीच आयोजित होंगे. इसके बाद 19 जून से 21 जून तक हर दिन 3 मैच होंगे जिनमें दो मैच पुरुष टीमों के बीच और एक -एक मैच वूमेन टीम के बीच आयोजित होगा. MPL का शेड्यूल जारी (ETV Bharat) इसके बाद 22 जून को दो मैच होंगे, 23 जून को सेमी फाइनल में पहुंचने वाली चार पुरुष टीमों के बीच दो सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे. इसके बाद 24 जून को फिनाले मैच होंगे. जिनमें एक मैच फाइनल में पहुंचने वाले पुरुष टीम और एक मैच फाइनल में पहुंचने वाली महिला टीम के बीच आयोजित होगा. आईपीएल टीम आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ग्वालियर चीतास की तरफ से खेलते नजर आएंगे. चौके-छक्के लगाते दिखेंगे RCB के कप्तान रजत (ETV Bharat) MPL सीजन-2 में धमाल मचाएंगे इंदौर पिंक पैंथर्स, धुरंधरों को चटाएंगे धूल

MPL में बुंदेलखंड बुल्स का आगाज, रनों का लगेगा अंबार, चंबल घड़ियाल भी दिखाएगी जलवा श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम (ETV Bharat) MPL में भिड़ेंगी 7 पुरुष और तीन महिला टीम

इस बार मध्य प्रदेश लीग एमपीएल में 7 पुरुष टीम और 3 महिला टीम्स के बीच मुकाबला होगा. इस बार एमपीएल में पुरुषों की ग्वालियर चीतास, चंबल घड़ियाल्स, जबलपुर रॉयल लायंस, बुंदेलखंड बुल्स, रीवा जगुआर्स, इंदौर पिंक पैंथर्स और भोपाल लेपर्ड्स ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे. वहीं चंबल घड़ियाल्स, बुंदेलखंड बुल्स और भोपाल वुल्फ्स की महिला क्रिकेट टीम भी पहली बार मैदान में महिला चैंपियन ट्रॉफी की जंग में उतरेंगी.

