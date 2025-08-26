भोपाल: मध्य प्रदेश में अब नगर पंचायत और नगर परिषद में चुने गए अध्यक्षों को हटाना आसान नहीं होगा. अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने जा रही है. इसकी अनुमति मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मिल गई है. केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब केवल शिकायतों के आधार पर नगर पंचायत और परिषद के अध्यक्षों को नहीं हटाया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जिससे वे स्थाई रूप से बिना डर के काम कर सकें.

कमलनाथ सरकार का फैसला भी पलटेगी भाजपा

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने नगर पंचायत और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था. जिससे इनके चुनाव इनडायरेक्ट हो रहे हैं. इससे कई बार आराजकता की स्थिति देखने को मिलती है. इसमें आर्थिक लेनदेन के मामले भी सामने आते हैं. इसीलिए हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि नगर पंचायत और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाए.

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 25 हजार टैबलेट

केबिनेट में मध्य प्रदेश पुलिस के विवेचकों को जांच के लिए 25 हजार टेबलेट देने का निर्णय भी लिया गया है. पहले चरण में 1,732 टैबलेट की खरीदी की जाएगी. इसके लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य विवेचकों को भी टैबलेट सौंपे जाएंगे. ये टैबलेट जीपीएस से लैस होंगे. इनमें ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, जो सभी थानों से कनेक्ट होगा. यदि एक थाने में कोई एफआईआर दर्ज होगी, तो उसकी सूचना जिले के अन्य थानों को भी आसानी से मिल सकेगी. शुरुआत में शहरी क्षेत्र के थानों में टेबलेट का वितरण किया जाएगा.

न्याय विभाग में 610 पदों पर होंगी भर्तियां

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में वन कोर्ट, वन प्रोसीक्यूटर की पॉलिसी को भी स्वीकृत दी गई है, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा. न्यायालय को भी शिकायत होती थी कि सरकारी प्रोसीक्यूटर की कमी के कारण पेशी की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ती हैं.

ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार ने 185 अतिरिक्त लोक अभियोजन, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के साथ ही सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 पदों के साथ कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए हैं. इनकी नियुक्ति करने से करीब 60 करोड़ 24 लाख 72 हजार रुपये का खर्च आएगा.

60 मेगावाट सोलर और 40 मेगावाट पवन उर्जा संयंत्र लगेंगे

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल जीवन मिशन योजना के तहत पीएचई विभाग करीब 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन नवकरणीय उर्जा से करेगा. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट और 40 मेगावाट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे. इसके साथ ही ताप विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय भी लिया गया है. यानि प्रदेश के सरकारी और निजी ताप विद्युत गृहों की जितनी क्षमता है, उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा.

महाकाल से पीथमपुर के बीच चलेगी मेट्रो

विजयवर्गीय ने बताया कि मेट्रो को केवल भोपाल और इंदौर तक सीमित नहीं करना है, इसका विस्तार आसपास के पड़ोसी जिलों में भी करना है. इसको लेकर अहम फैसला लिया गया है. पहले चरण में इंदौर मेट्रो को उज्जैन से लेकर पीथमपुर तक चलाया जाएगा. इसकी डीपीआर बनाने का काम दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को दिया गया है. इसकी डीपीआर बनाने में प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपये का खर्च आएगा. विजयवर्गीय ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने डीपीआर बनाने के लिए बहुत कम राशि मांगी थी, इसलिए बिना टेंडर के यह काम उनको दे दिया गया है.

गणेश चतुर्थी पर प्रदेश में रहेगा अवकाश

विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव के दौरान स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए कलाकारों को मिट्टी और गोबर के साथ अन्य प्राकृतिक साधनों से गणेश व दुर्गा प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है. वहीं प्रयास किए जा रहे हैं कि इन पंडालों में लगने वाली अधिकतर सामग्री स्वदेशी हो. विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेश में अवकाश करने की घोषणा भी की है.