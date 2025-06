ETV Bharat / state

रोहतक PGI में एक साल की मासूम को 8 घंटे तक नहीं मिला वेंटिलेटर!, मध्यप्रदेश की बेटी की तड़पते हुए चली गई जान - BABY NOT GET VENTILATOR FOR 8 HOURS

अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप ( Etv Bharat )

रोहतकः अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मध्य प्रदेश निवासी एक साल की बच्ची की रोहतक पीजीआई में मौत हो गई. यदि समय रहते एक साल की प्रियांशिता को वेंटिलेटर मिल जाता तो वह जिंदा होती. रोहतक पीजीआई में 1 साल की प्रियांशिता को 8 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला और बच्ची की मौत हो गई. बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी परेशानी न हो ऐसी व्यवस्था करने की मांग सरकार से की है. क्या है मामलाः मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन हरवार की 1 साल की प्रियांशिता पानी के टब में नहाते वक्त डूब गई जिसे सोनीपत के सिविल अस्पताल से रोहतक रेफर किया गया लेकिन वहां 8 घंटे तक वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिली और बच्ची की मौत हो गई. 8 घंटे मासूम को नहीं मिला वेंटिलेटर (Etv Bharat)

सोनीपत सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर नहींः मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन हरवार अपने पिता और पत्नी के साथ सोनीपत में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हैं. राज मिस्त्री का काम करने वाले पवन की एक साल की बेटी प्रियांशिता शनिवार को टब में नहाते वक्त हादसे का शिकार हो गई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत प्रियांशिता को सोनीपत सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया जहां से डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया क्योंकि सोनीपत सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी. मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन हरवार अपने पिता और पत्नी के साथ सोनीपत में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हैं. राज मिस्त्री का काम करने वाले पवन की एक साल की बेटी प्रियांशिता शनिवार को टब में नहाते वक्त हादसे का शिकार हो गई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत प्रियांशिता को सोनीपत सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया जहां से डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया क्योंकि सोनीपत सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी. अपनी मासूम बेटी को जिंदगी मिलने की उम्मीद लेकर परिजन रोहतक पीजीआई में पहुंचे लेकिन यहां पर 8 घंटे तक प्रियांशिता को वेंटिलेटर ही नहीं मिला. इसके बाद बच्ची की मौत हो गई. यही नहीं बच्ची के पिता 8 घंटे तक अपने हाथों से मासूम को ऑक्सीजन देते रहे लेकिन अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं बचा सके. 8 घंटे तक डॉक्टरों की मिन्नत करती रह गईं मांः बच्ची के माता-पिता ने रोते हुए बताया कि यदि समय रहते उनकी बेटी को चिकित्सा सुविधा मिल पाती तो आज उनकी बेटी उनके पास होती. प्रियांशिता की मां ने रोते हुए बताया कि 8 घंटे तक वे डॉक्टर से मिन्नतें करते रहे लेकिन उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला. आखिर में मासूम की मौत हो गई. पीजीआई प्रशासन पर उठ रहे हैं कई सवालः वहीं पीजीआई प्रशासन इस मामले में बोलने से बचते हुए नजर आ रहा है. पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया की 1 साल की बच्ची की डूबने से मौत हुई है जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और शिकायत दर्ज कर ली गई है.

