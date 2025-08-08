भोपाल: गोवंश के पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 40 रुपये प्रति गोवंश की राशि दे रही है. लेकिन प्रदेश में नैनिहालों का कुपोषण दूर करने के लिए इसकी 10 प्रतिशत राशि ही खर्च हो रही है. इसका नतीजा यह है कि प्रदेश में कुपोषण की दर तेजी से बढ़ रही है. हालत यह है कि कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी पीछे है. प्रदेश में कुपोषण के मामले में सबसे बुरी स्थिति शिवपुरी जिले की है. यहां 58 प्रतिशत बच्चे बौने और 30 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं.

मध्य प्रदेश में 42 प्रतिशत बच्चे बौने, सवा 4 लाख अतिकुपोषित

बता दें कि केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 5 साल तक के 53,01,892 बच्चों का सर्वे कराया गया था. जिसमें से 42 प्रतिशत यानी करीब 22 लाख से अधिक बच्चे बौने मिले, जिनकी हाइट सामान्य से कम रही. वहीं, करीब 24 प्रतिशत बच्चे औसत से कम वजन के पाए गए, जिनकी संख्या साढ़े 12 लाख से अधिक है. वहीं करीब सवा 4 लाख बच्चे अतिकुपोषित पाए गए. जबकि, 4 प्रतिशत बच्चों में मोटापे की समस्या भी देखने को मिली.

मध्य प्रदेश के जिलों में कुपोषण (ETV Bharat GFX)

कुपोषण की जंग में इन राज्यों से पिछड़ा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 5 साल तक के जहां 7.79 प्रतिशत बच्चे कुपोषित मिले हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 7 प्रतिशत , ओडिशा में 3 और पश्चिम बंगाल में केवल 4 प्रतिशत बच्चों में ही कुपोषण पाया गया. इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 42 प्रतिशत बच्चे बौने, 24 प्रतिशत का वजन कम और 4 प्रतिशत में मोटापे के लक्षण देखे गए. जबकि छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत बच्चे बौने, 14 प्रतिशत का वजन कम और 2 प्रतिशत बच्चों में मोटापा देखा गया. वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 27 और 32 प्रतिशत बौने, 11 और 8 प्रतिशत वजन कम और 3 और 4 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से अधिक पाया गया.

कुपोषण की जंग में इन राज्यों से पिछड़ा मध्य प्रदेश (ETV Bharat GFX)

प्रति एक हजार में 40 बच्चों की सालभर में ही मृत्यु

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानि एसआरएस की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में इंफेंट मोर्टेलिटी रेट 40 है. यानी प्रदेश में जन्म के एक साल के भीतर प्रति हजार में 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है. जबकि प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए हर साल बजट में 4500 करोड़ रुपये से जयादा की राशि खर्च हो रही है. इसके बावजूद इसका लाभ नवजात शिशु और प्रसूताओं को नहीं मिल रहा है. हालांकि सरकार 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार दे रही है, लेकिन यह मात्रा नाकाफी है.

मध्य प्रदेश में 12 लाख से अधिक बच्चों का वजन कम (ETV Bharat)

बौने बच्चों को नहीं मिल पा रहा ग्रोथ हार्मोन

बता दें कि जिन बच्चों की औसत लंबाई कम है, उन्हें सप्लीमेंट के तौर पर ग्रोथ होर्मोन दिए जाते हैं. यह व्यवस्था केरल, तमिलनाडू और महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू है. यहां बच्चों को फ्री में यह उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि मध्य प्रदेश में भी 22 लाख से अधिक बच्चे बौने हैं, इनको भी इस सप्लीमेंट की जरुरत है. लेकिन प्रदेश सरकार के पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है. जबकि निजी मेडिकल स्टोर में ये सप्लीमेंट काफी मंहगे हैं. जिसे खरीदना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आसान नहीं है.

मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए 4 रुपये मिलता है रोज (ETV Bharat GFX)

कुपोषण से लड़ने के लिए 4 रुपये रोज

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि "देश में कई राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है. हम इसमें और सुधार करने के लिए विभाग में निरंतर नवाचार कर रहे हैं. झाबुआ, देवास, शिवपुरी व अन्य विशेष रूप से पिछड़े जिलों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं. स्थानीय स्तर पर बच्चों के पोषण आहार के लिए उनकी माताओं को भी जागरूक किया जा रहा है." बता दें कि बीते 5 अगस्त को मंत्री निर्मला भूरिया ने एक सवाल के जबाव में बताया था कि "प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उनको प्रतिदिन अतिरिक्त आहार के लिए 4 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है."

कुपोषण की मुख्य वजह (ETV Bharat GFX)

किराए के मकान में संचालित हो रहे 50 प्रतिशत केंद्र

मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 97,329 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इनमें 95,546 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदस्थ हैं. इनमें 74,27,738 लोगों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है. खास बात यह है कि प्रदेश भर में संचालित 50 प्रतिशत से अधिक आंगनबाड़ियों के पास उनका खुद का भवन नहीं है, या तो ये किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं या फिर खुले स्थानों पर. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केवल 47,178 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ही उनका खुद का भवन है.