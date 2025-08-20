ETV Bharat / state

दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला होनी चाहिए पूरी, हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा रद्द - JABALPUR HIGH COURT

हत्या के आरोप में दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपील.

Published : August 20, 2025 at 12:04 AM IST

जबलपुर: दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए. यह कहते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया. बता दें हत्या के आरोप में दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. इसके अलावा एक अभियुक्त ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के चुनौती देते हुए अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने दोनों अपील की सुनवाई संयुक्त रूप से करते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी. युगलपीठ ने अभियुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए उसे हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया.

अभियोजन के अनुसार जबलपुर निवासी अपीलकर्ता प्रमोद कुशवाहा, राजा कुशवाहा, सौरभ सेन तथा विनय सेंगर आधारताल रिछाई स्थित पारले-जी डिपो में काम करते थे. चारों व्यक्ति 10 व 11 अगस्त 2018 की रात को डिपो से पारले-जी के कार्टून चुराकर ले जा रहे थे. रास्ते में विनय सेंगर गन्ने के खेत में फंस गया और उसे करंट लग गया.

करंट लगने से विनय बेहोश हो गया था. सभी साथी मोटर साइकिल से उसे ले गये और पनागर थानान्तर्गत पुल से नहर में फेंक दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत डूबने से हुई थी. ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजा कुशवाह तथा सौरभ सेन को दोषमुक्त कर दिया था और परिस्थिति जनक साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद कुशवाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 साल थी. जबकि यहां मरने वाले की उम्र 22 साल थी.

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पोस्टमार्टम के अनुसार युवक की मौत मृत्यु डूबने से हुई है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 साल थी. जबकि यहां मृतक की उम्र 22 साल थी. मृतक के पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट 13 अगस्त 2018 को दर्ज करवाई थी.

रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान उसने यह नहीं बताया था कि अंतिम बार युवक को अभियुक्त साथियों के साथ देखा गया था. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी नहीं होने के कारण सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया. युगलपीठ ने दोषमुक्ति के खिलाफ दायर सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

