छतरपुर में बिजली चोरों की शामत, पकड़वाने वाले को MPEB दे रहा 50 हजार तक का ईनाम - MADHYA PRADESH ELECTRICITY BOARD

मध्य प्रदेश इलेक्ट्रसिटी बोर्ड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 2:49 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:38 PM IST 3 Min Read

छतरपुर: लगातार बढ़ती बिजली चोरी को देखते हुए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रसिटी बोर्ड (MPEB) ने इसको रोकने के लिए नया तरीका निकाला है. चोरों पर नकेल कसने बिजली कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया है. आप को बस बिजली चोरों की फोटो उसमें उपलोड करना है और आप 50 हजार तक ईनाम जीत सकेंगे. साथ ही आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा. इस ऐप की शुरुआत एक जून से होगी. छतरपुर जिले में बिजली सप्लाई होने वाली विद्युत लाइन में 30 फीसद लाइन लॉस हो रहा है. अनुमानित 100 फीसद खपत में करीब 70 प्रतिशत की बिलिंग हो रही है. जिसकी भरपाई के लिए अब विद्युत मित्र ऐप का प्रयोग किया जाएगा. छतरपुर के कार्यपालन अभियंता अमर श्रीवास्तव (ETV Bharat) बिजली चोरी की सूचना देने वाले शख्स का गोपनीय रखा जाएगा नाम छतरपुर के कार्यपालन अभियंता अमर श्रीवास्तव ने बताया "मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिल मित्र ऐप लांच किया जा रहा है. जिसके माध्यम से आगामी एक जून से उपभोक्ता बिजली चोरी की शिकायत कर सकते हैं. उन्हें केवल बिजली चोरी की फोटो संबंधित ऐप पर अपलोड करना है. उन्हें ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. बिजली चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा. साथ ही इनाम की राशि संबंधित उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाएगी. फोटो अपलोड करते वक्त शिकायतकर्ता को अपना खाता नंबर भी उसमें डालना होगा जिससे इनाम की राशि सीधे उसके खाते में जाएगी."

अशोकनगर में कॉलर पकड़कर किसान को घसीटा, बिजली कंपनी के AE का वीडियो वायरल अमर श्रीवास्तव यह भी बताते हैं " ग्रामीण इलाको में बिजली चोरी की शिकायतें सबसे ज्यादा रहती हैं. लगभग 30 प्रतिशत का लाइन लॉस होता है. लाइन लॉस बिजली चोरी, मीटर बायपास, मीटर खराब होने, लाइन लीकेज होने, कम क्षमता की अनुमति के बाद अधिक क्षमता के कृषि पंप इस्तेमाल करने के कारण MPBE को नुकसान होता है." ऐसे पकड़े जाएंगे बिजली चोर MPEB ने बिजली चोरों को पकड़ने के लिए ऐप के माध्यम से पूरी तैयारी की है. ऐप के जरिए प्रमाण सहित बिजली चोरी की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. सूचना सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता विद्युत मित्र को 50 हजार रुपये का इनाम उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा. शिकायत करने के लिए किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐप में शिकायत वाले सभी विकल्पों को भरने के बाद बिजली चोरी के स्थल की फोटो खींचकर भेजना होगा. कंपनी कर्मचारियों के माध्यम से उसकी पुष्टि की जाएगी. शिकायत सही पाए जाने पर बिजली चोरी करने वाले से वसूली की जाएगी. उस वसूली से शिकायतकर्ता को इनाम दिया जाएगा. 10 करोड़ बकाया, 15 करोड़ होती वसूली बिजली विभाग के अधिकारी अमर श्रीवास्तव बताते हैं "जिले में 4 लाख 50 हजार बिजली के उपभोक्ता हैं. शहर में बिजली उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ का बकाया भी है, जो धीरे-धीरे आता रहता है. गर्मियों में हर महीने लगभग 15 करोड़ की वसूली होती है वहीं सर्दियों में 8 करोड़ रह जाती है. जिस इलाके में लोड बढ़ रहा है वहां चेकिंग करवाई जा रही है. केस बनाए जा रहे हैं. MPEB की तरफ से 1 जून से ऐप लॉन्च किया जा रहा है."

Last Updated : May 24, 2025 at 3:38 PM IST