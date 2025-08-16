भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आखिरकार तय समय से जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है. महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की है. गुना जिले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है वहीं डिंडौरी में पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम जिलाध्यक्ष चुने गए हैं. इसी तरह से राजगढ़ में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को जिलाध्यक्ष चुना गया है.

राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के फार्मूले के तहत इस बार जिलाध्यक्षों का चुनाव किया गया है. जानिए किस जिले में किसे मिली कमान और प्रदेश के कौन से दिग्गज नेताओं को जिले की कमान सौंप दी गई है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान (ETV Bharat)

गुना में जयवर्धन तो राजगढ में प्रियव्रत सिंह होंगे पॉवर सेंटर

कांग्रेस ने संगठनात्मक 71 जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है. इनमें प्रमुख रूप से भोपाल में प्रवीण सक्सेना, डिंडौरी में ओमकार सिंह मरकाम, गुना में जयवर्धन सिंह, ग्वालियर शहर में सुरेन्द्र यादव, इंदौर में चिंटू चौकसे, जबलपुर में सौरभ नति शर्मा, खंडवा में प्रतिभा रघुवंशी, मंडला मे डॉ. अशोक मर्सकोले, मुरैना में गजेन्द्र जाटव, नरसिंहपुर मे सुनीता पटेल, नीमच में तरुण बाहेती, पन्ना में अनीस खान, रायसेन में देवन्द्र पटेल, राजगढ मे प्रियव्रत सिंह, उज्जैन ग्रामीण में विधायक महेश परमार, विदिशा में मोहित रघुवंशी के नाम प्रमुख हैं.

कांग्रेस के ये जिलाध्यक्ष ऐसे बनेंगे पॉवर सेंटर

असल मे कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान में फार्मूला ये बनाया गया कि पार्टी के जिलाध्यक्ष अब पॉवर सेंटर होंगे. हाईकमान तक सीधा संवाद जिलाध्यक्ष ही करेंगे और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में इन जिलाध्यक्षों की राय महत्वपूर्ण होगी.

ऑब्जर्वर ने किया वन टू वन..ऐसे तैयार हुए नाम

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में ये कहा गया है कि ये नियुक्तियां पार्टी के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा हैं. जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर ने हर जिले में समीक्षा की, वहां पार्टी की गतिविधियों की जानकारी ली. उसके बाद रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट के साथ एक-एक ऑब्जर्वर से वन टू वन चर्चा भी की गई थी. इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं से भी संवाद किया गया.

असल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्षों के पैनल बनाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों तरफ से दो-दो ऑब्जर्वर्स की टीम जिलो में भेजी गई थी. 68 ऑब्जर्वर ने मिलकर ये सूची तैयार की है.

जून में दी जा चुकी थी रिपोर्ट, तय समय पर नाम आए

केन्द्र से जो पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आए थे उन्होने प्रदेश के 60 संगठन वाले जिलों के सर्वे की पूरी रिपोर्ट हाईकमान को जून में भेज दी थी. पहले चरण के बाद दूसरे चरण में संवाद करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था. इन रिपोर्ट्स के जरिए जिलाध्यक्षों के पांच-पांच नामों के पैनल तैयार किए थे. अभी जो सूची जारी हुई है उसमें इन्हीं में फाईनल हुआ एक नाम है.