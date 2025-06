ETV Bharat / state

BJP सांसद अशोक यादव का बेटा लापता, कमरे में मोबाइल और पर्स मिला - ASHOK YADAV SON MISING

मधुबनी सांसद का बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता ( Etv Bharat )

Published : June 16, 2025 at 8:27 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 9:47 AM IST

पटना: बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर सामने आयी रही है. सांसद डॉ. अशोक यादव के पुत्र विभूति यादव(24) लापता हो गए हैं. कहां गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है? वे दरभंगा स्थित आवास से लापता हैं. SDPO छानबीन में जुटे: जानकारी के अनुसार विभूति रविवार से लापता बताए जा रहे हैं. पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर छानबीन कर रही है और सांसद के बेटे की तलाश कर रही है. एसडीपीओ भी सांसद के घर पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं. लहेरियासराय थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया रविवार को आवेदन मिली है. एक टीम गठित कर खोजबीन की जा रही हैं. दिल्ली में LLB की पढ़ाई: जानकारी के अनुसार विभूति दिल्ली में LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. द्वितीय वर्ष के छात्र कुछ दिन पहले ही अपने पिता अशोक यादव के साथ दरभंगा लौटे थे. रविवार की सुबह काले रंग का हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनकर आवास परिसर में टहल रहे थे. रविवार 8 बजे से लापता: 8 बजे तक विभूति अपने आवास में ही थे. इसी बीच गार्ड किसी काम के लिए बाजार गया. जब गार्ड लौटा तो विभूति घर में नहीं थे. परिजनों के अनुसार विभूति का मोबाइल फोन और पर्स कमरे में ही रखा हुआ है. परिजनों के अनुसार आसपास और रिश्तेदार के यहां खोजबीन की गयी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. देर रात तक इंतजार करने के बाद लहेरियासराय थाना को सूचित किया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: सूचना मिलने के बाद लहेरियासराय पुलिस ने शिकायत दर्ज कर विभूति की तलाश शुरू कर दी है. टेक्निकल टीम के माध्यम से लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. एसडीपीओ ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है.

