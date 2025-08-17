मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों को पोखर में फेंक कर फरार हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पोखर से मिला 2 मासूमों का शव : मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के रौता गांव में शनिवार को तालाब से दो मासूम बच्चों का शव बरामद हुआ. शव देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया तो देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई.

पोखर से मिला 2 मासूमों का शव (ETV Bharat)

पुलिस की तत्परता से निकाले गए शव : सूचना पर कुमारखंड थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शव को पोखर से बाहर निकाला गया और मामले की जांच शुरू की गई.

मृत बच्चों की पहचान : मृत बच्चों की पहचान रौता वार्ड-11 निवासी राकेश कुमार यादव की पुत्री कृति कुमारी (2 वर्ष) और पुत्र दिव्यांशु (1 वर्ष) के रूप में हुई है. राकेश दो माह पहले मजदूरी करने पंजाब गए थे और पत्नी आशा देवी बच्चों के साथ घर पर रह रही थी.

घर में मिला आग का सुराग : मृतक बच्चों के दादा सुनील यादव ने बताया कि सुबह खेत से लौटने पर घर का दरवाजा बंद मिला. दरवाजा खोलने पर अंदर पुराने कपड़ों में आग जलती मिली. पड़ोसियों ने बताया कि आशा देवी बच्चों को लेकर बाहर गई थी.

गवाहों ने बताया आखिरी बार देखा था बच्चों संग : ग्रामीणों के मुताबिक सुबह आशा देवी को बच्चों के साथ पूर्व दिशा की ओर जाते देखा गया था. इसके बाद ही पोखर में दोनों बच्चों के शव मिलने की खबर आई.

पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा मामला : जानकारी के अनुसार राकेश और आशा देवी के बीच बीते छह महीनों से विवाद चल रहा था. शुक्रवार की रात भी दोनों का मोबाइल पर ही झगड़ा हुआ था. इसी विवाद के बाद महिला ने दोनों मासूमों को पोखर में फेंक दिया और फरार हो गई.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव : पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दादा सुनील यादव के बयान पर आशा देवी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. घटना के बाद से आशा देवी लापता है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

