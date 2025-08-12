मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा कोर्ट ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में एक महंत को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाया है. इसके अलावा आरोपी महंत के ऊपर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

2014 में केस हुए था दर्ज: बता दें कि आलमनगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता ने जुलाई 2014 में आरोपी महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि महंत पहली बार 2012 में पीड़िता के गांव आया था. जान-पहचान के बाद हर 1-2 महीने में मठ आने लगा और शादी का प्रलोभन देकर लगातार यौन शोषण करता रहा.

शादी का दबाव बनाया तो तोड़ा संपर्क: महंत पीड़िता के घर आने के साथ-साथ मोबाइल पर भी बात करके बहलाता-फुसलाता रहा. वहीं, जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने मंहत पर शादी का दबाव बनाया. जिससे महंत ने पीड़िता से संपर्क तोड़ लिया और घर आना बंद कर दिया.

पीड़िता के खोजने पर गायब हुआ महंत: जब पीड़िता महंत को खोजने गई, तो वह अपने स्थान से फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता ने थाने में आरोपी महंत के खिलाफ केस दर्ज कराया और पुलिस को आपबीती बताई. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर आरोपी महंत को गिरफ्तार किया.

''अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 7 गवाहों का बयान दर्ज कराया है. सभी सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने महंत को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है''. - विजय कुमार मेहता, स्पेशल पीपी

पटना में नेपाली युवती से दुष्कर्म: बता दें कि पटना में नेपाली युवती से दुष्कर्म और नौकरी के नाम पर धोखा देकर बेचने की साजिश की गई थी. पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें-