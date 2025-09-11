मधेपुरा में ई. संतोष की पहल, 'अंबेडकर पाठशाला' से बच्चों को मिली सपनों की उड़ान, मुफ्त में मिल रही शिक्षा

ETV Bharat / state

शिक्षा की अलख जगाते ई. संतोष (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 4:34 PM IST

मधेपुरा : मन में अगर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी बाधा इस नेक कार्य में बाधक नहीं बन सकती है. इसी दृढ़ संकल्प के साथ ई. संतोष शिक्षा की अलख जगाने निकल पड़े हैं. उन्होंने महादलित परिवार के बच्चों को पढ़ाने की योजना को साकार कर दिया है.

दलित बस्ती से शुरू हुई पहल : ई. संतोष ने अपने संकल्प की शुरुआत मधेपुरा के सुखासन स्थित दलित बस्ती अंबेडकर नगर से की है. यहां निर्धन व दलित बच्चों को पढ़ाने के साथ ही वह स्वच्छता का भी संदेश दे रहे हैं. गरीब बच्चों को उन्होंने फ्री में कॉपी, किताब और कलम भी उपलब्ध कराई है.

अंबेडकर पाठशाला में पढ़ती बच्ची
अंबेडकर पाठशाला में पढ़ती बच्ची (ETV Bharat)

शिक्षा की जलाई ज्योति : ई. संतोष बताते हैं कि उन्हें जानकारी मिली कि सदर प्रखंड के सुखासन नदी से सटे कुछ महादलित परिवार तीन साल पहले विस्थापित होकर झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, जहां शिक्षा का घोर अभाव है. उन्होंने सबसे पहले इस बस्ती का नामकरण डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर नगर किया. इसके बाद डॉ. लोहिया फाउंडेशन के माध्यम से ‘अंबेडकर पाठशाला’ की स्थापना की. यहां विद्वान शिक्षक और प्रोफेसर बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दे रहे हैं.

"पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी. स्कूल दूर था लेकिन जब से ये विद्यालय खुला है हम लोग यहीं पढ़ते हैं. यहां के सर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं. अब तो हम लोगों का स्कूल भी टीन से बन गया है."- मेघा कुमारी, छात्रा

दिव्यांग शिक्षक पवन कुमार साह (ETV Bharat)

प्रबुद्ध युवाओं की भागीदारी : ई. संतोष की इस पहल से प्रभावित होकर इलाके के कई युवा भी अब यहां के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इन्हीं में से एक पवन कुमार साह हैं, जो दिव्यांग होने के बावजूद हर दिन पूरे मनोयोग से बच्चों को शिक्षा देते हैं.

बच्चों के सपनों को पंख : इस पाठशाला में पढ़ रहे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. अब वे पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गए हैं. बच्चों का कहना है कि पहले पढ़ने के लिए हमें घर से दूर जाना पड़ता था और पैसे नहीं देने पर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन अब यहां पाठशाला खुलने से हमें बहुत फायदा हो रहा है.

एक साथ पढ़ाई करते दलित बस्ती के बच्चे (ETV Bharat)

समाज को दिखाई नई दिशा : ई. संतोष की इस सामाजिक पहल ने महादलित बस्ती को नई दिशा दिखाई है. सच ही कहा गया है ज्ञान का उजाला फैलाने की अगर सूरज के मन जिद हो तो रौशनी को समाज में फैलने से कोई रोक नहीं सकता है.

''21वीं सदी ज्ञान की सदी है.हम सब के साझा प्रयास से, डॉ लोहिया फाउंडेशन के प्रयास से बच्चों के लिए पढ़ाई लिए माहौल तैयार किये हैं. यहां अभी दो घंटे की क्लास चलती है. बाद में हम इसे और बढ़ाएंगे. फिलहाल हम दो घंटे ज्ञान दान लेकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. इसमें बौद्धिक लोग बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हैं.''- ई. संतोष कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता

बच्चों को समझाते शिक्षक पवन कुमार साह (ETV Bharat)

