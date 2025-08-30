ETV Bharat / state

गमछा लपेटे अस्पताल पहुंच गए जेडीयू विधायक, 74 की उम्र में सेवा का जज्बा बना मिसाल - NARENDRA NARAYAN YADAV

मधेपुरा में हादसे के दौरान मजदूर की मौत के बाद जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव रात में अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया-

गमछा लपेटे अस्पताल पहुंच गए विधायक
गमछा लपेटे अस्पताल पहुंच गए विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read

मधेपुरा : कहते हैं 'मानवता से बड़ा धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कर्म नहीं..' इसी सोच को साबित किया है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और मधेपुरा जिले के आलमनगर से जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने. शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक घटना में उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की.

तेज रफ्तार हाइवा से मजदूर की मौत : शुक्रवार रात पुरैनी थाना क्षेत्र के योगीराज में SH-58 सड़क किनारे एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया. मजदूर साइकिल से अपने बासा से लौट रहा था कि तभी तेज रफ्तार हाइवा ने उसे कुचल दिया. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान योगीराज निवासी स्व. घनश्याम शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा के रूप में हुई.

ETV Bharat
मधेपुरा जिलाधिकारी से बात करते जेडीयू विधायक (ETV Bharat)

विधायक ने घटना की सूचना मिलते ही संभाली कमान : हादसे की सूचना किसी ने आलमनगर से जदयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को दी. उस समय विधायक बाला टोल स्थित अपने घर पर समर्थकों के साथ बैठे थे. जानकारी मिलते ही वह गमछा लपेटे हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी पहुंचे. वहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और तत्काल मदद की पेशकश की.

अधिकारियों को फोन कर करवाया पोस्टमार्टम : नरेंद्र नारायण यादव ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी बल्कि मधेपुरा के डीएम और एसपी को फोन कर रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया. उनके इस त्वरित एक्शन की इलाके में खूब सराहना हो रही है.

‘लोकतंत्र में नर ही नारायण है’ : विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन है. मैं लोगों में भगवान का रूप देखता हूं और जहां तक संभव हो सेवा करता हूं. यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा. आपको बता दें कि 74 वर्षीय नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर विधानसभा से लगातार सात बार विधायक बने हैं.

''लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन है. मैं लोगों में भगवान का रूप देखता हूं और जहां तक संभव हो सेवा करता हूं. यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा.''- नरेंद्र नारायण सिंह, जेडीयू विधायक

ये भी पढ़ें- कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव, जो करा चुके हैं 3 लाख से अधिक गरीबों का इलाज? 30 साल से नहीं हारे चुनाव

मधेपुरा : कहते हैं 'मानवता से बड़ा धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कर्म नहीं..' इसी सोच को साबित किया है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और मधेपुरा जिले के आलमनगर से जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने. शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक घटना में उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की.

तेज रफ्तार हाइवा से मजदूर की मौत : शुक्रवार रात पुरैनी थाना क्षेत्र के योगीराज में SH-58 सड़क किनारे एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया. मजदूर साइकिल से अपने बासा से लौट रहा था कि तभी तेज रफ्तार हाइवा ने उसे कुचल दिया. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान योगीराज निवासी स्व. घनश्याम शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा के रूप में हुई.

ETV Bharat
मधेपुरा जिलाधिकारी से बात करते जेडीयू विधायक (ETV Bharat)

विधायक ने घटना की सूचना मिलते ही संभाली कमान : हादसे की सूचना किसी ने आलमनगर से जदयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को दी. उस समय विधायक बाला टोल स्थित अपने घर पर समर्थकों के साथ बैठे थे. जानकारी मिलते ही वह गमछा लपेटे हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी पहुंचे. वहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और तत्काल मदद की पेशकश की.

अधिकारियों को फोन कर करवाया पोस्टमार्टम : नरेंद्र नारायण यादव ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी बल्कि मधेपुरा के डीएम और एसपी को फोन कर रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया. उनके इस त्वरित एक्शन की इलाके में खूब सराहना हो रही है.

‘लोकतंत्र में नर ही नारायण है’ : विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन है. मैं लोगों में भगवान का रूप देखता हूं और जहां तक संभव हो सेवा करता हूं. यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा. आपको बता दें कि 74 वर्षीय नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर विधानसभा से लगातार सात बार विधायक बने हैं.

''लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन है. मैं लोगों में भगवान का रूप देखता हूं और जहां तक संभव हो सेवा करता हूं. यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा.''- नरेंद्र नारायण सिंह, जेडीयू विधायक

ये भी पढ़ें- कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव, जो करा चुके हैं 3 लाख से अधिक गरीबों का इलाज? 30 साल से नहीं हारे चुनाव

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA NARENDRA NARAYAN YADAVहादसे के दौरान मजदूर की मौतMADHEPURA ALAMNAGAR MLAगमछा लपेटकर पहुंचे विधायकNARENDRA NARAYAN YADAV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.