मधेपुरा : कहते हैं 'मानवता से बड़ा धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कर्म नहीं..' इसी सोच को साबित किया है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और मधेपुरा जिले के आलमनगर से जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने. शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक घटना में उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की.

तेज रफ्तार हाइवा से मजदूर की मौत : शुक्रवार रात पुरैनी थाना क्षेत्र के योगीराज में SH-58 सड़क किनारे एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया. मजदूर साइकिल से अपने बासा से लौट रहा था कि तभी तेज रफ्तार हाइवा ने उसे कुचल दिया. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान योगीराज निवासी स्व. घनश्याम शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा के रूप में हुई.

मधेपुरा जिलाधिकारी से बात करते जेडीयू विधायक (ETV Bharat)

विधायक ने घटना की सूचना मिलते ही संभाली कमान : हादसे की सूचना किसी ने आलमनगर से जदयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को दी. उस समय विधायक बाला टोल स्थित अपने घर पर समर्थकों के साथ बैठे थे. जानकारी मिलते ही वह गमछा लपेटे हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी पहुंचे. वहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और तत्काल मदद की पेशकश की.

अधिकारियों को फोन कर करवाया पोस्टमार्टम : नरेंद्र नारायण यादव ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी बल्कि मधेपुरा के डीएम और एसपी को फोन कर रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया. उनके इस त्वरित एक्शन की इलाके में खूब सराहना हो रही है.

‘लोकतंत्र में नर ही नारायण है’ : विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन है. मैं लोगों में भगवान का रूप देखता हूं और जहां तक संभव हो सेवा करता हूं. यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा. आपको बता दें कि 74 वर्षीय नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर विधानसभा से लगातार सात बार विधायक बने हैं.

