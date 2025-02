ETV Bharat / state

पिंजौर की 3 दुकानों में आग लगाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, मां की दुकान की बिक्री कम होने से थी रंजिश - FIRE IN THREE SHOPS IN PINJORE

3 दुकानों में आग लगाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Feb 3, 2025, 7:30 PM IST

पंचकूला: पंचकूला के पिंजौर में तीन जनवरी की रात तीन दुकानों को आग लगाने वाले आरोपी को मढ़ावाला पुलिस चौकी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की अगुवाई में एएसआई राजबीर ने मामले में साइबर सेल पंचकूला की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे दिल्ली से काबू किया गया. आरोपी की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव बोरी और वर्तमान में गांव शाहपुर मढ़ावाला में किराए पर रह रहे प्रदीप के रूप में हुई है. दुकान की बिक्री कम होने पर रंजिश: पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी प्रदीप की मां की कपड़े की दुकान पीड़ित मनवीर की दुकान के साथ है. मां की दुकान की बिक्री कम होने के कारण उसने रंजिशन मनवीर की दुकान में लगा दी. इससे मनवीर की दुकान के साथ लगती लोकेन्द्र और धर्मेन्द्र की दुकान भी जलकर खाक हो गई. पुलिस ने आरोपी से आगामी पूछताछ के लिए अदालत से उसका दो दिन का रिमांड हासिल किया है. पीड़ित दुकानदार की शिकायत: बीती 4 जनवरी को शिकायतकर्ता मनवीर ने थाना पिंजौर पुलिस को बताया था कि वह मूल रूप से गांव अमरपुर काशी जिला मुरादाबाद उत्तरप्रदेश के रहने वाला है. लेकिन वर्तमान में सेक्टर 2 शिवालिक नगर झाडमाजरी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में रहता है. पीड़ित की गांव शाहपुर पिंजौर में रेडीमेड कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान है. उसने बताया कि बीती 3 जनवरी की रात उसकी दुकान में आग लग गई. इससे उनके अलावा अन्य दुकानदार लोकेन्द्र सिंह की भी रेडीमेड कपड़ों की दुकान और धर्मेन्द्र के हेयर सैलून का भी पूरा सामान जल गया था. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(जी), 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया.