परमाणु बिजली घर से कई फायदे, विरोध करने वाले भ्रम फैलाकर कर रहे राजनीति: मदन राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि विधानसभा में कैमरे पहले भी लगे हुए थे, कांग्रेस भी ये बात जानती है.

Madan Rathore at a press conference
प्रेस वार्ता में मदन राठौड़ (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 1:50 PM IST

4 Min Read
डूंगरपुर: बांसवाड़ा में परमाणु बिजलीघर का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इसके कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं खत्म हो जाएगी. उद्योग, किसान, व्यापार सभी के लिए बिजली मिलेगी. कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा. सबसे बड़ी बात जमीन की कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है. विरोध करने वाले सिर्फ भोले-भाले लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति कर रहे हैं. ये बात उन्होंने गुरुवार को जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही.

उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा कि पहले लोग कई तरह के टैक्स देकर परेशान हो जाते थे. लेकिन सरकार ने उसमें बदलाव किया और एक जीएसटी पर लेकर आए. रोजाना की और खाने-पीने की चीजों पर टैक्स फ्री या कम कर दिया गया है. इससे खाने-पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी. वहीं विलासिता की चीजें महंगी होंगी, तो तो इसमें फायदा लोगों का है.

विधानसभा बनी, तब से लगे हैं कैमरे: राठौड़ ने विधानसभा में कैमरों को लेकर चल रहे विरोध को लेकर कहा कि ये कैमरे नई विधानसभा बनी तब से लगे हुए हैं. इसके पहले कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये बात पता है. इसमें नई बात क्या है? लेकिन जिस तरह से विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए गए, ये पूरी तरह से गलत है. स्पीकर विधानसभा का मुखिया होता है और उसके पास सुरक्षा को लेकर स्वयं अधिकार है.

मानगढ़ और काली बाई का पाठ हटाने की बातें गुमराह करने वाली: राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली बात है. मानगढ़ धाम का पाठ चौथी कक्षा की किताब में था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर 5वीं कक्षा की किताब में लिया गया है. उन्होंने अपने मोबाइल पर पाठ से जुड़े तथ्य रखे. उन्होंने ये भी कहा कि काली बाई के इतिहास की हटाने की भी झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. जबकि काली बाई के इतिहास को अब 7वीं कक्षा में जोड़ा गया है. ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ सके.

जबरन धर्मांतरण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार ने पहली बार इसे कानून बनाया है. अब कोई भी व्यक्ति लालच देकर, दबाव बनाकर, ब्लैक मेल कर, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर नाटक करके अगर धर्म परिवर्तन करवाया है, तो ये पूरी तरह से अनैतिक होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसे आर्थिक ओर कानूनी दंड भी मिलेगा.

सागवाड़ा नगर पालिका हमारा अंदरूनी मामला: सागवाड़ा नगर पालिका भवन को लेकर भाजपा में ही चल रही आपसी खींचतान को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके कई पार्षद और कार्यकर्ता भी सर्किट हाउस पहुंचे. पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर पालिका चुनाव के समय पार्टी ने भवन को वापस यथा जगह पर ही बनाने का वायदा किया था. लेकिन अब नई जगह पर बनाकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं. राठौड़ ने दोनों पक्षों की बात करते हुए उनसे आपसी तालमेल से काम करने की नसीहत दी. वही राठौड़ ने इस मामले को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया.

