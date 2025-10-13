ETV Bharat / state

RTI पर सियासी बवाल! डोटासरा के आरोपों पर राठौड़ बोले- कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र के हनन का गवाह

मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और पारदर्शिता पर बात करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है.

मदन राठौड़
मदन राठौड़ (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 12:13 PM IST

4 Min Read
जयपुर : राजस्थान में आरटीआई कानून को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आईटीआई कानून को लेकर सवाल खड़े किए तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए हैं. राठौड़ ने सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, जिस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के दमन से भरा हो, उसे पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आपातकाल, सेंसरशिप और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से भरा हुआ रहा फिर वो कौन सी शुचिता की बात करती है. राठौड़ ने कहा कि डोटासरा के पास मेरे आरोपों का जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो कहा वह तथ्य और सच्चाई पर आधारित है, इसलिए डोटासरा कहते हैं मदन राठौड़ की बात का क्या जवाब दूं.

RTI एक्ट पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा सिर्फ अनर्गल बयान बाजी करते हैं. बिना आधार के आरोप लगाना उनकी हमेशा से आदत रही है. आज जिस आरटीआई को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर बोलने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल नहीं है. राठौड़ ने कहा कि जिस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के दमन से भरा हो, उसे आज RTI एक्ट या पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. "देश में 50 से ज्यादा सरकारें गिराने वाली कांग्रेस, संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाने वाली कांग्रेस और तुष्टिकरण की राजनीति के ज़रिए समाज को बांटने वाली कांग्रेस के नेता जब पारदर्शिता की बात करते हैं, तो यह ढोंग और दोहरा चरित्र ही नजर आता है.

कांग्रेस पर मदन राठौड़ का पलटवार (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले - गहलोत जहां भी गए, बंटाधार किया, टिकट पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेगा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि RTI को वास्तव में मजबूत करने का काम भाजपा सरकार ने किया है, जहां अब ई-गवर्नेंस, डिजिटल एफआईआर और समयबद्ध जवाबदेही को कानून का हिस्सा बनाया गया है. कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने और झूठ की राजनीति में माहिर है. डोटासरा ने पहले भी कृषि बिलों, महिला आरक्षण, और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सत्य सामने आया और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ. जनता अब कांग्रेस के इन बयानवीर नेताओं के झांसे में आने वाली नहीं. उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति राष्ट्रवाद, सुशासन और पारदर्शिता पर आधारित है, जबकि कांग्रेस अब भी धोखे, भ्रम और सत्ता की भूख के पुराने ढर्रे पर चल रही है.

संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने खत्म किया : मदन राठौड़ ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस को तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है. डोटासरा उसे इतिहास को कैसे भूल गए जब उन्होंने सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया. इतिहास से कांग्रेस की भूमिका को कोई नहीं भूल सकता. इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को अदालत ने भी माना था. डोटासरा शायद यह भी भूल गए हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दिया था. कांग्रेस का इतिहास आपातकाल, सेंसरशिप और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से भरा हुआ है, कांग्रेस फिर कौनसी शुचिता की बात करती है.

इसे भी पढ़ें: डोटासरा और टीकाराम जूली का आरोप– आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर रही भाजपा सरकार

मदन राठौड़ ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "डोटासरा जी कहते हैं कि मदन जी की बात का क्या जवाब दूं, तो मैं कहता हूं कि उनके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो कहा वह तथ्य और सच्चाई पर आधारित है". राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत प्रचार के लिए पहले गुजरात गए, कांग्रेस वहां हार गई. फिर महाराष्ट्र गए, वहां भी कांग्रेस की करारी हार हुई और अब वे बिहार जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की हार तय है. यह स्पष्ट संकेत है कि जहां-जहां गहलोत जाते हैं, वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है. कांग्रेस अगर इसी तरह की राजनीति करती रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगी. डोटासरा को याद रखना चाहिए कि जो कांग्रेस कभी देश के कमोबेश सभी राज्यों में अपनी सरकार बना रखी थी अब वह सिर्फ कुछ दो-तीन राज्यों तक की सिमट कर रह गई है.

