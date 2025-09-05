ETV Bharat / state

राठौड़ बोले- एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया, डोटासरा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं

मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अब बिगड़ गए. अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर रहे हैं.

Madan Rathore BJP
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर माहौल गरमाया हुआ है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकेत दिया है. डोटासरा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मानसून सत्र की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है. डोटासरा के इस बयान पर भले ही कांग्रेस नेताओं में अलग-अलग राय हो, लेकिन बीजेपी ने डोटासरा पर तंज कसना शुरू कर दिया है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया. पीसीसी चीफ डोटासरा अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन दिनों बिगड़ गए हैं. उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आत्मघाती कदम कई उठाए हैं. जहां तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो अभी उनकी पार्टी में ही विरोधाभाष है. ये पार्टी तो बिखरने वाली है.

मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया. डोटासरा अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन दिनों बिगड़ गए हैं. राठौड़ ने कहा कि मैं डोटासरा के साथ विधानसभा में रहा हूं और हम यह मानते थे कि डोटासरा एक उभरता हुआ नेता है, जो ठीक तरह से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, लेकिन विपक्ष में वह भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं. उनमें इतनी गिरावट आ गई, बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करने लग गए और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए. यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है. उसके बाद सदन में जाना नहीं, फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना. ये सब ठीक बात नहीं है.

पढ़ें : पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, स्पीकर ने रवैया नहीं सुधारा, तो बजट सत्र में लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव - RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION 2025

इतना ही नहीं, डोटासरा तो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों को सार्वजिन तौर पर खारिज कर रहे हैं. राजेंद्र पारीक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे व्यक्ति हैं. संसदीय परम्पराओं को समझने वाले हैं. उनको लेकर जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर डोटासरा ने कहा वो ठीक नहीं. पारीक को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित करना ये कहां तक ठीक है. ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए. सार्वजनिक तौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. पार्टी फोरम पर बात होनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को नाकारा, निक्कमा कहा, अब वो चाहकर भी एक मंच पर मन से नहीं आ सकते. वैसे ही पारीक के लिए डोटासरा ने जो कहा, उसके बाद वो भी मन से आपस में मिल नहीं पाएंगे. इससे पार्टी बिखरने वाली है.

राजनीति में भाषा की मर्यादा रहे : मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर भी आपत्ति जताई. राठौड़ ने कहा कि राजनीति में अब लोगों की शब्दावली बहुत बिगड़ गई है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो शब्दावली काम में लिया- वोट चोर मोदी, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, यह बहुत गलत बात है. इसकी निंदा की जानी चाहिए. राजनीति में इतनी गिरावट आने नहीं देना चाहिए और जो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा काम करता है, उसको कभी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए. विरोध करें, लोकिन शब्दों का चयन आदर्श होना चाहिए.

