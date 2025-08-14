ETV Bharat / state

सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में, नागरिकता 1983 में मिली- मदन राठौड़ - SONIA GANDHI VOTER LIST

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाए. कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 वोटर लिस्ट में था, नागरिकता 1983 में मिली.

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर लगाया आरोप (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read

चित्तौड़गढ़: देशभर में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. इस बीच चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी पर 'चोर मचाए शोर' वाली बात हो गई है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो राहुल एवं प्रियंका गांधी कैसे जीत गए?. सचिन पायलट, अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज कैसे जीत गए?. वोट चोरी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करवा देते.

जहां हारते हैं, वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं: मदन दिलावर ने कहा कि जहां चुनाव जीतते हैं, वहां पीठ थपथपाते हैं, जहां चुनाव हारते हैं वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. राठौड़ ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वाए हैं. मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, जो 18 साल का हो गया, उसका नाम जोड़ा जाता है. यह निरंतर प्रक्रिया है. कई लोगों ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बना दिया है. मदन राठौड़ ने कहा कि देश में कौन शासन करेगा? इसका निर्णय देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या व बांग्लादेशी करेंगे. देश का नागरिक ही तय करेगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Chittorgarh)

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस का जयपुर में प्रदर्शन: वोट चोरी के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च

राष्ट्र के पर्व को त्यौहार की तरह मनाएं: उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था. इसमें हजारों-लाखों परिवारों को अपने घरों को छोड़ कर इधर-उधर भागना पड़ा था. अब ऐसा कोई विभाजन देश को नहीं देखना पड़े या कोई भी ऐसी शक्ति विभाजनकारी काम नहीं करे, इसके लिए पार्टी यह दिवस मना रही है. उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के लिए सभी वर्गों, धर्मों और राजनीतिक दलों के लोगों को राष्ट्र प्रेम के इस कार्य में सहयोग देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और घर-घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने राष्ट्र के इस पर्व को त्यौहार की तरह मनाने का आह्वान किया.

चित्तौड़गढ़: देशभर में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. इस बीच चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी पर 'चोर मचाए शोर' वाली बात हो गई है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो राहुल एवं प्रियंका गांधी कैसे जीत गए?. सचिन पायलट, अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज कैसे जीत गए?. वोट चोरी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करवा देते.

जहां हारते हैं, वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं: मदन दिलावर ने कहा कि जहां चुनाव जीतते हैं, वहां पीठ थपथपाते हैं, जहां चुनाव हारते हैं वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. राठौड़ ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वाए हैं. मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, जो 18 साल का हो गया, उसका नाम जोड़ा जाता है. यह निरंतर प्रक्रिया है. कई लोगों ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बना दिया है. मदन राठौड़ ने कहा कि देश में कौन शासन करेगा? इसका निर्णय देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या व बांग्लादेशी करेंगे. देश का नागरिक ही तय करेगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Chittorgarh)

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस का जयपुर में प्रदर्शन: वोट चोरी के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च

राष्ट्र के पर्व को त्यौहार की तरह मनाएं: उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था. इसमें हजारों-लाखों परिवारों को अपने घरों को छोड़ कर इधर-उधर भागना पड़ा था. अब ऐसा कोई विभाजन देश को नहीं देखना पड़े या कोई भी ऐसी शक्ति विभाजनकारी काम नहीं करे, इसके लिए पार्टी यह दिवस मना रही है. उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के लिए सभी वर्गों, धर्मों और राजनीतिक दलों के लोगों को राष्ट्र प्रेम के इस कार्य में सहयोग देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और घर-घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने राष्ट्र के इस पर्व को त्यौहार की तरह मनाने का आह्वान किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADAN RATHORE BJPCONGRESS VOTE FRAUDहर घर तिरंगा अभियानMADAN RATHORE ON SONIYA GANDHISONIA GANDHI VOTER LIST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.