प्राचार्यों के ट्रांसफर: डोटासरा के आरोपों पर बोले दिलावर, 'कांग्रेस राज में होते थे रिश्वत लेकर तबादले'

दरअसल, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से फलौदी में मीडिया ने तबादलों में डोटासरा के आरोपों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में दो ही जातिया हैं. एक छात्र और दूसरी शिक्षक. छात्रों का हित सर्वोपरि है. जहां तक शिक्षकों के ट्रांसफर की बात है. जहां लगता है कि जरूरत है, वहां पर ट्रांसफर करते हैं. हम किसी भी जाति के आधार पर ट्रांसफर नहीं करते हैं. कौन किस जाति का है, यह हमारा आधार नहीं है. यह पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री डोटासरा का आधार था. उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर करने का प्रचलन हमारी सरकार में नहीं है. रिश्वत लेकर ट्रांसफर का प्रचलन कांग्रेस के राज में होता था, जब डोटासरा शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने कहा कि, 'मैं डोटासरा जैसा बेईमान नहीं हूं.'

कोटा: प्रदेश में एक साथ 4527 प्राचार्यों के ट्रांसफर किए गए हैं. इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पक्षपात और जातीय आधार पर तबादले करने का आरोप लगाया. इसके जवाब में मंगलवार को शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस राज में डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तब रिश्वत लेकर तबादले होते थे. अब शिक्षा विभाग में दो ही जातियां हैं, एक छात्र और दूसरी शिक्षक.

मंत्री दिलावर ने बताया कि सरकार बदलने के बाद से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नहीं हुए थे. विभाग में काफी लम्बे समय से शिक्षकों की स्थानान्तरण की मांग थी. उसी को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण हुए हैं. इसमें प्रयास किया गया है कि रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हों, किसी को हटाकर कर यदि स्थानान्तरण किया गया है, तो उसको भी उसी जिले में समायोजित करने का प्रयास किया गया है. राजनीतिक दुर्भावना से स्थानान्तरण नहीं किए हैं. सूची में 4527 में करीब 2400 को रिक्त पदों पर लगाया गया है, जिससे राजकोष पर कम से कम भार पड़े. इसी तरह 1306 प्रिंसिपल को प्रशासनिक आधार पर या शिकायतन लगाया गया है. इसके साथ पीएम श्री विद्यालय के 218 रिक्त पदों पर भी प्रिंसिपल लगाए गए हैं.

भय पैदा करने का प्रयास: उधर, शिक्षक संघ शेखावत ने 35% प्राचार्य के स्थानांतरण करने को शिक्षकों में भय पैदा करने का प्रयास बताया है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि प्रदेश में पहली बार एक कैडर के 35 प्रतिशत स्थानांतरण कर विभाग में अफरा-तफरी का माहौल पैदा किया गया है. वर्तमान में प्रदेश में 13500 प्राचार्य कार्यरत हैं. उनमें से 4500 से अधिक स्थानांतरण कर शिक्षकों में भय पैदा किया गया है. उन संस्था प्रधानों को भी प्रताड़ित किया गया है जिन्होंने स्कूल में करोड़ों रुपए के कार्य भामाशाहों को प्रेरित कर करवाए. विधवा महिलाओं को भी दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने के चलते अब राज्य सरकार के खिलाफ संगठन आंदोलन करेगा.