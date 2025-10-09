ETV Bharat / state

मंत्री दिलावर का एक्शन, बिना खेले रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने पर पीटीआई एपीओ

दिलावर ने सुल्तानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया. लापरवाही पर बिसलाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित और जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

मंत्री दिलावर का एक्शन
मंत्री दिलावर का एक्शन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार सुल्तानपुर इलाके में करीब 7 घंटे तक लगातार स्कूलों और गांवों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गंभीर लापरवाही मिलने पर बिसलाई ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जालिमपुरा स्कूल के पीटीआई को एपीओ करने के आदेश जारी किए गए हैं.

बिसलाई के विकास अधिकारी निलंबित: मंत्री मदन दिलावर ने निरीक्षण के दौरान पंचायतों की सफाई व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की हकीकत देखी. उन्होंने दीगोद, डूंगरज्या, निमोदा, मोरपा, बिसलाई, किशोरपुरा और जालिमपुरा सहित कई पंचायतों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर तथा नालियों में गंदगी देखकर उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंचों को फटकार लगाई और तत्काल सफाई करवाने के निर्देश दिए.

मंत्री दिलावर ने किया औचक निरीक्षण
मंत्री दिलावर ने किया औचक निरीक्षण (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- मंत्री दिलावर का बड़ा बयान, बोले- प्रदर्शनों से नहीं बदलेगी ट्रांसफर लिस्ट, जो लगेगा वो हटेगा भी

विकास अधिकारी सुल्तानपुर भानु मोली मोर्य ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर बिसलाई ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हितेश मालव को राजकार्य और सफाई कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है. उनका मुख्यालय अब सुल्तानपुर पंचायत समिति रहेगा.

जालिमपुरा स्कूल के पीटीआई पर गंभीर आरोप: मंत्री दिलावर जब जालिमपुरा ग्राम पंचायत पहुंचे तो उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया. यहां ग्रामीणों ने शिकायत की कि विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सुरेन्द्र मीणा ने अपनी पत्नी की बहन अनुराधा मीणा, निवासी रतनपुरा, को अगस्त माह में विद्यालय में प्रवेश करवाया और बिना स्कूल आए, ब्लॉक व जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेले ही राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन करवा दिया.

मंत्री दिलावर ने कबड्डी खेलने गई छात्राओं से भी जानकारी ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रूप सिंह को पीटीआई को तत्काल एपीओ करने और चार दिन में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- क्लास में फोन पर बात करते मिले टीचर्स, मंत्री दिलावर ने जब्त किए मोबाइल, सस्पेंड करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बताया कि जालिमपुरा स्कूल का एक टीचर एसडीएम लाडपुरा के यहां डेपुटेशन पर है, जबकि एलडीसी अलवर में डेपुटेशन पर है. दोनों को तत्काल रिलीव कर स्कूल में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री दिलावर का यह औचक निरीक्षण दोपहर में दीगोद से शुरू हुआ और रात तक जारी रहा. इस पूरे दौरे से पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DUCATION MINISTER RAJASTHANSURPRISE INSPECTIONMADAN DILAWARSUSPENSION ORDERPTI APO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कंफर्म ट्रेन टिकट की ट्रैवल डेट बदल सकेंगे यात्री, IRCTC लेकर आएगा नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम?

यहां जान लें किस तारीख को दीपावली मनाना है शुभ, विद्वानों ने दूर किया भ्रम

सुंदर जैन के शंख की गूंज बनी पहचान, सेहत से साधना तक मिलती नई शक्ति

पीएम मोदी ने किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जानें इसकी खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.