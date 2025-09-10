शुभ मुहूर्त के साथ घर-घर विराजेंगी मां दुर्गा, प्रस्थान यात्रा भी लाएंगे सुख-शांति
शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं. इस वर्ष मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी. सुख-समृद्धि और खुशहाली का संदेश लेकर आएंगी.
खगड़िया: शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ संपन्न हो रही है. इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन हाथी (गज) पर होने वाला है, जो नवरात्र के शुभ फल और देश-समाज पर इसके प्रभाव को दर्शाता है. हालांकि मां दुर्गा का स्थायी वाहन सिंह है परंतु हर वर्ष नवरात्र में उनका आगमन और प्रस्थान अलग-अलग वाहनों पर होता है. आइए जानते हैं मां दुर्गा के हाथी पर सवार होकर आने के क्या मायने हैं.
देवी दुर्गा का आगमन इस बार हाथी पर: श्रीशिवशक्तियोगपीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर श्रीरामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के अनुसार इस वर्ष प्रतिपदा सोमवार को होने के कारण मां दुर्गा का आगमन गज यानी हाथी पर हो रहा है. हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना गया है.
हाथी पर आगमन के शुभ संकेत: आगमानंद जी महाराज ने बताया कि गज वाहन पर मां दुर्गा का आगमन अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि, धन-धान्य की वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है. इससे देश में सुख, शांति और उन्नति के संकेत मिलते हैं. यह जल स्रोतों की वृद्धि और प्राकृतिक संतुलन का भी सूचक है.
श्रीशिवशक्तियोगपीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर श्रीरामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि और सुख का संकेत देता है, बल्कि समाज और देश में भी स्थिरता और खुशहाली का प्रतीक होता है.
विजयादशमी को देवी का प्रस्थान नर वाहन पर: इस बार विजयादशमी गुरुवार को है अतः मां दुर्गा का प्रस्थान नर वाहन (मनुष्य के वाहन) पर होगा. यह भी शुभ माना जाता है. शास्त्रों में मां के वाहन के आधार पर वर्ष भर की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है. हाथी शुभ, घोड़ा युद्ध आशंका, डोली रोग भय, नौका मनोकामना पूर्ति और नर वाहन से प्रस्थान सौख्य और समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं.
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? पंडित विजय कृष्ण ने बताया कि इस बार का कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना ज्यादा फलकारी होगा. जिसका समय 22 सितंबर को 11: 49 मिनट से 12:38 तक है. इस बार 10 पूजा और 11 में दिन मां जगदंबा का विसर्जन किया जाएगा. इस बार चतुर्थी तिथि को मां जगदंबा के कुष्मांडा रूप की दो दिन पूजा की जाएगी.
30 सितंबर को महाअष्टमी: पंडित विजय कृष्ण ने बताया कि देवी का जागरण और निशा पूजा 29 सितंबर को किया जाएगा. 30 सितंबर को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा. 1 अक्टूबर को हवन और बलिदान का कार्य होगा. 2 अक्टूबर को विजयादशमी है देविका इस दिन विसर्जन किया जाएगा.
हाथी पर आगमन का महत्व: नवरात्र के दौरान मां दुर्गा का वाहन उनके आगमन के दिन पर निर्भर करता है. मां दुर्गा का हाथी पर आना बेहद शुभ माना जाता है. हाथी को सुख, समृद्धि, और शांति का प्रतीक माना जाता है. जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह खुशहाली का संकेत होता है. इसके साथ ही चारों ओर सुख-समृद्धि का माहौल बनता है.
मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों शुभ: इस बार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों शुभ हैं. इसका सीधा प्रभाव सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय विकास और मानसिक शांति पर पड़ेगा. देश में शांति, समृद्धि और एकता का वातावरण बनेगा. नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं, आत्मसाधना और आत्मबल के जागरण का पर्व है. यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसे भगवान राम ने भी अपनाया था.
विदेशों में भी बढ़ रहा नवरात्र का प्रभाव: आज न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी श्रद्धा से शारदीय नवरात्र का पालन करते हैं. मां दुर्गा की उपासना पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. मां की कृपा से आत्मबल, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
