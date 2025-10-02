ETV Bharat / state

सांस्कृतिक नगरी में निकली भव्य शोभायात्रा, गूंजे मां दुर्गा के जयकारे, नम आंखों से दी गई विदाई

अल्मोड़ा में मां दुर्गा की मूर्ति ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दशमी को मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. जिससे पूरे नगर में भक्तिमय माहौल बना रहा. भक्तों ने भजन कीर्तन कर शोभायात्रा में शिरकत की. माता के जयकारों से पूरा नगर गुंजायमान रहा. वहीं, क्वारब नदी में माता की मूर्तियों का विसर्जन किया गया. इस मौके पर लोगों की आंखें छलक आईं. बता दें कि अल्मोड़ा नगर के 9 स्थानों पर माता के पंडाल सजाए गए थे. विभिन्न स्थानों में लगे मां दुर्गा पंडाल में माता की मूर्ति बनाकर उन्हें सजाया गया था. मां की मनमोहक मूर्तियों के सामने बैठ कर नौ दिनों तक भक्तों ने माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान मंत्रोचार एवं शंख घंटों को आवाज से पूरा नगर का माहौल भक्तिमय बना रहा. इन जगहों पर लगाए गए थे मां दुर्गा के पंडाल: वहीं, देर रात्रि तक रोजाना भजन कीर्तन कर दुर्गा मां की आराधना की गई. नगर के लाल बाजार, गंगोला मोहल्ला, राजपुरा, चौघानपाटा, धारानौला, लक्ष्मेश्वर, सिमकनी समेत कई स्थानों में मां की पूजा पंडाल लगाए गए थे. जहां प्रथम नवरात्रि से कलश यात्रा निकाल कर माता की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई. अल्मोड़ा में शोभायात्रा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)