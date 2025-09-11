ETV Bharat / state

रांची में दुर्गा उत्सव की भव्य तैयारियां! काल्पनिक महल में विराजेंगी मां दुर्गा

रांची: राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की तैयारियां जोरों पर है. अलग-अलग दुर्गा पूजा समितियों की ओर से अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को भव्य रूप देने की तैयारी कर रहे हैं. रांची में 46 सालों से अलग थीम पर काम करती आई 'सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति' इस बार भी खास पूजा पंडाल बनाने में जुटी है.

दुर्गा पंडालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहां भव्यता और श्रद्धाभाव से पूजा का आयोजन किया जाता है. दूसरी ओर यहां मारवाड़ी भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद खास होती है. पूरे परिसर की निगरानी के लिए कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. दुर्गोत्सव के दौरान मारवाड़ी भवन परिसर में लगने वाले फूड स्टॉल पर बनने वाले फास्ट फूड, पेयजल, मिठाइयों और भोजन की अच्छी गुणवत्ता का भरोसा दिलाने वाले दुकानदारों को ही जगह दी जा रही है.

जानकारी देते कारीगर लक्ष्मीकांत मतेई (etv bharat)

इस साल जितना बेहतरीन सत्य अमरलोक का पंडाल होगा, उतनी ही भव्य मां भवानी की प्रतिमा होगी. पूजा पंडाल और मारवाड़ी परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कई सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र होंगे. इस बार पूजा में 40 से 50 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है: हेमेंद्र सिंह, अध्यक्ष, सत्य अमर लोक पूजा समिति

काल्पनिक महल में दिखेगी पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति

वहीं रांची के हरमू स्थित मारवाड़ी भवन परिसर में काल्पनिक थीम पर बन रहे भवन के प्रारूप की जानकारी देते हुए पंडाल के मुख्य कारीगर लक्ष्मीकांत मतेई ने बताया कि इस बार पंडाल करीब 50 फीट ऊंचा होगा. साथ ही थीम एक काल्पनिक महल की है जो खुद में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति को समेटे हुए होगी.