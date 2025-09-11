रांची में दुर्गा उत्सव की भव्य तैयारियां! काल्पनिक महल में विराजेंगी मां दुर्गा
रांची में हर बार की तरह इस बार भी दुर्गोत्सव को लेकर समितियां अलग अलग थीम पर पूजा पंडालों का निर्माण कर रही हैं.
Published : September 11, 2025 at 8:05 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की तैयारियां जोरों पर है. अलग-अलग दुर्गा पूजा समितियों की ओर से अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को भव्य रूप देने की तैयारी कर रहे हैं. रांची में 46 सालों से अलग थीम पर काम करती आई 'सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति' इस बार भी खास पूजा पंडाल बनाने में जुटी है.
दुर्गा पंडालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहां भव्यता और श्रद्धाभाव से पूजा का आयोजन किया जाता है. दूसरी ओर यहां मारवाड़ी भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद खास होती है. पूरे परिसर की निगरानी के लिए कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. दुर्गोत्सव के दौरान मारवाड़ी भवन परिसर में लगने वाले फूड स्टॉल पर बनने वाले फास्ट फूड, पेयजल, मिठाइयों और भोजन की अच्छी गुणवत्ता का भरोसा दिलाने वाले दुकानदारों को ही जगह दी जा रही है.
इस साल जितना बेहतरीन सत्य अमरलोक का पंडाल होगा, उतनी ही भव्य मां भवानी की प्रतिमा होगी. पूजा पंडाल और मारवाड़ी परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कई सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र होंगे. इस बार पूजा में 40 से 50 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है: हेमेंद्र सिंह, अध्यक्ष, सत्य अमर लोक पूजा समिति
काल्पनिक महल में दिखेगी पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति
वहीं रांची के हरमू स्थित मारवाड़ी भवन परिसर में काल्पनिक थीम पर बन रहे भवन के प्रारूप की जानकारी देते हुए पंडाल के मुख्य कारीगर लक्ष्मीकांत मतेई ने बताया कि इस बार पंडाल करीब 50 फीट ऊंचा होगा. साथ ही थीम एक काल्पनिक महल की है जो खुद में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति को समेटे हुए होगी.
पंडाल निर्माण में हो रहा है प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल
मुख्य कारीगर लक्ष्मीकांत मतेई ने आगे बताया कि शारदीय नवरात्र में, जो पंडाल सत्य अमर लोक द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जो प्रकृति को बचाने की प्रेरणा देंगे. मुख्य कारीगर के मुताबिक काल्पनिक महल के प्रारूप वाले पंडाल में बेहतरीन लाइटिंग होगी. इसके साथ ही पंडाल में फाइबर बीट, चटाई और लाल मिट्टी से खास काम किया जा रहा है.
22 सितंबर से शुरू हो रहे दुर्गोत्सव में सत्य अमरलोक पूजा समिति की ओर से 27 सितंबर को मां का दरबार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाएगा. पूजा के दौरान हर दिन भोग वितरण होगा: राकेश सिन्हा, सदस्य, सत्य अमरलोक पूजा समिति
बता दें कि सत्य अमरलोक पूजा समिति के संरक्षक विधायक एवं पूर्व मंत्री सीपी सिंह हैं, जबकि संरक्षक मंडल में सत्येंद्र नारायण सिंह, ओम प्रकाश राजगढ़िया, श्याम सुंदर गोयल, सुरेश चंद्र अग्रवाल, राजदीप राजगढ़िया, कमल कुमार गुप्ता समेत कई लोग सदस्य हैं.
