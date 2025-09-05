दंतेवाड़ा : बस्तर में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने जिले की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहरा आघात पहुंचाया है.करोड़ों के नुकसान के बीच अब मां दंतेश्वरी मंदिर भी खतरे में आ गया है. मंदिर के प्रधान पुजारी विजेंद्रनाथ ने बताया कि संकनी-डाकनी नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी कटाव और जलस्तर बढ़ने से मंदिर प्रांगण तक पानी पहुंच गया. इससे मंदिर परिसर को भारी नुकसान हुआ है.







यदि नदी किनारों पर शीघ्र कॉक्रीट संरचना खड़ी नहीं की गई तो आने वाले समय में दंतेश्वरी मंदिर गंभीर संकट में पड़ सकता है. वर्षों से पहाड़ी पानी आने से नदी में रेत का स्तर बढ़ गया था, लेकिन समय रहते प्रशासन ने इसे नहीं हटाया. इसी कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और पहली बार मंदिर प्रांगण तक पानी पहुंच गया- विजेंद्र नाथ जीया, पुजारी

मां दंतेश्वरी मंदिर को बारिश और बाढ़ से पहुंचा नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)







कलेक्टर ने लिया जायजा : वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त स्थलों का जायजा लिया. उन्होंने माई जी की बगिया, डैमेज नदी घाट, फ्लोरिंग कार्य और जल निकासी व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी. इस दौरान रायपुर से पुरातत्व विभाग की टीम को भी बुलाया गया ताकि दंतेश्वरी मंदिर का संरक्षण और मरम्मत कार्य समय पर पूरा किया जा सके.

मां दंतेश्वरी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ और बारिश से मंदिर पर असर : आपको बता दें कि दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर में पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है.जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ा और निचले इलाकों में बाढ़ आई.जिसमें जनहानि के साथ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.लोग अब भी राहत शिविरों में रहकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.वहीं दंतेश्वरी मंदिर में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण खतरा मंडराने लगा है.अब प्रशासन को चाहिए कि दंतेश्वरी मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए जल्द से जल्द प्लान बनाकर इसे धरातल में लाए.ताकि भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो.

