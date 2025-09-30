ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा : मां दंतेश्वरी डोली में हुईं विदा, बौद्ध राज देव के पास नगर का जिम्मा

बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए डोली में रवाना हुईं.

Maa Danteshwari Leaves for Bastar Dussehra in Doli
मां दंतेश्वरी डोली में हुईं विदा, बस्तर दशहरा में होंगी शामिल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 7:26 PM IST

दंतेवाड़ा : शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मां दंतेश्वरी की डोली को धूमधाम से जगदलपुर रवाना किया गया. अष्टमी तिथि को विशेष पूजा-अर्चना के बाद पुलिस जवानों ने माता की डोली को गॉड ऑफ ऑनर यानी सलामी दी.इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में डोली को ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए विदाई दी.

राज परिवार ने दिया था निमंत्रण : आपको बता दें कि नवरात्र की पंचमी को परंपरा अनुसार बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव अपने परिजनों के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे. इसके बाद दंतेश्वरी देवी को बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया. ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है. आज भी पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.

डोली की निकाली गई शोभायात्रा : अष्टमी के दिन मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद शाम 4 बजे माता की डोली मंदिर प्रांगण से निकाली गई.डोली को सलामी देने के बाद पूरे नगर में शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु ‘जय मां दंतेश्वरी’ के जयकारों के साथ शामिल हुए. डोली यात्रा के दौरान टेंपल कमेटी एवं माझी चल के सेवादार बीच-बीच में यात्रा को रोककर श्रद्धालुओं को दर्शन कराया. इस दौरान जगह-जगह भक्त फूल, नारियल और चुनरी अर्पित कर माता से आशीर्वाद लिया.

मां दंतेश्वरी डोली में हुईं विदा (Etv Bharat)


बौद्ध राज देव को सौंपा कार्यभार : परंपरा के अनुसार जब डोली जय स्तंभ चौक पहुंचती है, तब मां दंतेश्वरी बस्तर के बौद्ध राज देव को अपना कार्यभार सौंपती हैं. इसके बाद माता की डोली को सम्मानपूर्वक जगदलपुर रवाना किया जाता है. जहां नवमी तिथि को पहुंचने के बाद दशहरा पर्व का मुख्य आयोजन आरंभ होता है.

नगर की रक्षा का दायित्व मां दंतेश्वरी बौद्ध राज देव को सौंपकर जगदलपुर जाती हैं.बस्तर दशहरा संपन्न होने के बाद जब माता वापस दंतेवाड़ा आती हैं तो बौद्ध राज देव के लिए कुछ ना कुछ भेंट लाती हैं.इसके बाद पूजन स्थल पर नगर का दायित्व वापस खुद लेती हैं.इसके बाद मंदिर के अपने धाम में प्रवेश करती हैं.ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है - विजेंद्र नाथ जिया, मंदिर पुजारी

पौराणिक मान्यता और आस्था : मां दंतेश्वरी मंदिर को लेकर मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किया था, तो उनका दंत दंतेवाड़ा में गिरा था. इसी कारण इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा. 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित यह शक्तिपीठ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के श्रद्धालुओं की भी आस्था का केंद्र है.गढ़चिरौली और तेलंगाना के कई जिले आज भी माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं और दशहरे के अवसर पर यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं.


लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी : नवरात्र और दशहरे के दौरान मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर और डोली यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. शंखनी-डंकनी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. बदलते समय के साथ मंदिर की संरचना और स्वरूप में बदलाव जरूर आया है, लेकिन श्रद्धा और आस्था की गहराई आज भी उतनी ही बनी हुई है.

परंपरा का जीवंत स्वरूप : हर साल दशहरे के मौके पर होने वाली यह यात्रा बस्तर की अनूठी परंपरा का जीवंत स्वरूप है.मां दंतेश्वरी की विदाई और जगदलपुर में आगमन केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि बस्तर की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है.

