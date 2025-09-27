ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा 2025 : मां दंतेश्वरी को राज परिवार ने दिया न्यौता, निभाई गई सदियों पुरानी मावली परघाव रस्म

परंपरा से जुड़ा विश्वास : बस्तर राजपरिवार को मां दंतेश्वरी का प्रथम पुजारी माना जाता है. इन्हें माटी पुजारी की मान्यता प्राप्त है. राजपरिवार माई दंतेश्वरी को अपनी कुल देवी मानता है. ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार पुराने समय में बस्तर राजा अपने राजगुरु को हस्ताक्षरित विनय पत्रिका सौंपते थे. वो इसे लेकर दंतेवाड़ा पहुंचकर माई दंतेश्वरी को दशहरे का आमंत्रण देते थे. समय के साथ यह परंपरा बदली और अब बस्तर राजा स्वयं परिवार सहित दंतेश्वरी दरबार पहुंचकर आमंत्रण देते हैं.

मां दंतेश्वरी को दी गई विनय पत्रिका : शनिवार को राजमाता कृष्ण कुमारी देवी, बस्तर राजा कमलचंद भंजदेव सहित अन्य सदस्य दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने सबसे पहले माई दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना की.इसके बाद मावली माता के दर्शन कर विधिविधान से पूजा संपन्न की. पूजा बाद राज परिवार की ओर से माई दंतेश्वरी को विनय पत्रिका भेंट की गई. ये विनय पत्रिका बस्तर दशहरे में मां दंतेश्वरी को शामिल करने का औपचारिक न्यौता है.

दंतेवाड़ा : शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर हर वर्ष की तरह इस बार भी बस्तर राजपरिवार मांई दंतेश्वरी को आमंत्रण देने दंतेवाड़ा पहुंचा.यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. आज भी उसी आस्था और विश्वास के साथ परंपरा निभाई गई. परंपरा के अनुसार पंचमी को बस्तर दशहरे का आमंत्रण लेकर राज परिवार माई दंतेश्वरी के दरबार पहुंचा. बस्तर राजपरिवार विनय पत्रिका भेंट कर देवी से निवेदन करता है कि दशहरे का पर्व निर्विघ्न संपन्न हो.

मांई दंतेश्वरी की डोली और छत्र : राजा कमलचंद भंजदेव ने पूजा-अर्चना के बाद मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को पटसार में विराजित कराया.परंपरा के अनुसार शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र जगदलपुर के लिए रवाना होंगे. यह यात्रा मावली परघाव की रस्म के साथ आगे बढ़ती है और बस्तर दशहरे में मां दंतेश्वरी की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करती है.





मंदिर में हुआ भव्य स्वागत : राज परिवार के आगमन पर दंतेश्वरी मंदिर में पुजारियों और सेवादारों ने उनका भव्य स्वागत किया. मंदिर के प्रधान पुजारी हरेन्द्र नाथ जिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे. उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजन कार्य संपन्न कराया.





श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार : इधर पंचमी तिथि पर मांई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. बीती रात से लगातार हो रही बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जैसे ही बारिश थमती श्रद्धालु माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते.पदयात्रियों की संख्या इस दौरान सबसे अधिक रही. प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम किए, मगर लगातार हो रही बारिश से व्यवस्थाएं बार-बार बाधित होती रहीं. इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन और पूजन का अवसर नहीं छोड़ा.



परंपरा का अनुपम स्वरूप : राजा कमलचंद भंजदेव ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर वर्ष पंचमी के दिन राजपरिवार मांई दंतेश्वरी को दशहरे का निमंत्रण देने दंतेवाड़ा पहुंचता है.

अष्टमी को डोली और छत्र के साथ मांई दंतेश्वरी जगदलपुर रवाना होती हैं और रास्तेभर श्रद्धालु उनका स्वागत करते हैं. पुराने समय में मां दंतेश्वरी की डोली को ढोल-नगाड़ों और भव्य पदयात्रा के साथ दंतेवाड़ा से जगदलपुर तक ले जाया जाता था. आज भी यह परंपरा अपने स्वरूप में कायम है, हालांकि साधनों और व्यवस्थाओं के कारण स्वरूप में बदलाव अवश्य आया है- राजा कमलचंद भंजदेव, बस्तर राजपरिवार

बस्तर दशहरे का शुभारंभ : दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर पहुंचने के बाद ही बस्तर दशहरे का आयोजन पूर्ण स्वरूप लेता है. यही वजह है कि मां दंतेश्वरी को दशहरे का पहला आमंत्रण राजपरिवार की ओर से दिया जाता है. बस्तर अंचल की आस्था और परंपरा से जुड़ा यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है.





