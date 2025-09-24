नवरात्रि के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की उपासना, बनेंगे सभी बिगड़े काम, जान लें पूजा विधि, मुहूर्त और मंत्र
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं.
September 24, 2025
नई दिल्ली: नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. बुधवार, 24 सितंबर 2025 को नवरात्रि का तीसरा दिन है. नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है.
साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है. सभी बिगड़े और अटके काम बनने लगते हैं. जीवन में खुशियों का स्थाई वास होता है. मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.
देवी पुराण के मुताबिक मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और ममतामई है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा विराजमान है. मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार हैं.
यहां जानें पूजा का शुभ समय
शुभ मुहूर्त: बुधवार, 23 सितंबर 2025 को सुबह 11:15 AM से 11:55 AM तक.
राहु काल: बुधवार, 23 सितंबर 2025 को दोपहर 01:50 PM से 03:23 PM तक.
पूजा विधि
नवरात्रि की तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें. पूजा की मां को लाल और पीले रंग के वस्त्र, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें.
मां को प्रिय है ये खास तरह का रंग और मिठाई
मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय है ऐसे में पूजा में पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें. पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाए. पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पश्चात मां की आरती करें.
मां चंद्रघण्टा का पूजा मंत्र
पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते महयं चन्द्रघण्टेति विश्रुता।।
वन्दे वांछित लाभाय चन्द्रार्धकृत शेखरम्।
सिंहारूढा चंद्रघंटा यशस्वनीम्॥
मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
रंग, गदा, त्रिशूल,चापचर,पदम् कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥
