201 रु में मिली 53 लाख की कार, 4 साल के बच्चे ने चमकाई परिवार की किस्मत

बुरहानपुर के सिलमपुरा में अचानक लग्जरी कार का मालिक बन गया रैकवार परिवार, खर्च किए थे महज 201 रु.

LUXURY CAR IN 201 RUPEES
लकी बॉय नाम से मशहूर हुआ 4 साल का मेधांश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:05 PM IST

4 Min Read
बुरहानपुर : कभी-कभी किस्मत कब, कहां और कैसे चमक जाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर से सामने आया है जहां एक परिवार को 201 रु में 50 लाख से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कार मिल गई. ये मामला बुरहानपुर के सिलमपुरा क्षेत्र से सामने आया है.

201 रु से ऐसे मिली लग्जरी कार

यहां आभापूरी स्थित गरबा महोत्सव में किरण रायकवार नामक महिला ने अपने 4 वर्षीय अपने पोते मेधांश के नाम से 201 रु का इनामी कूपन खरीदा था. गरबा के समापन पर अगले दिन लकी ड्रा खोले गए, इसमें जो चीजें हुईं उसने परिवार की किस्मत चमका दी. इस कूपन में मेधांश के नाम से लग्जरी फॉर्च्यूनर कार खुली.

medhansh raikwar story
परिवार के साथ मेधांश (Etv Bharat)

लकी बॉय नाम से मशहूर हुआ 4 साल का मेधांश

एक झटके में रैकवार परिवार की किस्मत बदल गई, 201 रु के कूपन ने उन्हें 53 लाख की फॉर्च्यूनर कार का मालिक बना दिया, अब परिवार के सदस्य पोते मेधांश को बेहद लकी मानने लगे हैं, मोहल्ले में मेधांश लकी बॉय के नाम से मशूर हो गया है. वहीं, पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन गया है.

201 रु में मिली 53 लाख की कार (Etv Bharat)

50 हजार लोगों में मेधांश निकला किस्मत वाला

आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम द्वारा शारदीय नवरात्रि के दौरान गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसमें इनामी कूपन स्किम चलाई गई थी, यहां 50 हजार कूपन वितरित किए गए थे, लोगों ने एक कूपन के एवज में 201 रुपये अदा थे. यहां कार्यक्रम में शामिल हुईं किरण रायकवार ने भी 201 रु में अपने पोते मेधांश के नाम से कूपन खरीदा था. जब कूपन खोले गए तो चौकाने वाला नाम सामने आया है, इसमें मेधांश विजेता घोषित किए गए हैं.

lucky draw coupon burhanpur
मेधांश के नाम पर लिया गया लकी ड्रॉ कूपन (Etv Bharat)

किरण रैकवार के मुताबिक, '' इस कूपन से उनके घर की दहलीज पर लाखों की इनामी कार आने वाली है. कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद फॉर्च्यूनर कार आएगी, पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया है.''

पोते मेधांश को कार वाले खिलौने पसंद, अब असली कार मिलेगी

किरण रैकवार ने बताया कि पोते को खेल खिलौने में सबसे ज्यादा गाड़ियां ही पसंद है, मनोरंजन के लिए वह हमेशा कार वाले खिलौनों की ही डिमांड करता है. लेकिन इस बार ऐसी किस्मत चमकी कि वह असली वो भी लग्जरी कार का मालिक बन गया. मेधांश की दादी ने आगे बताया कि जन्म से पोता मेधांश लकी बॉय साबित हुआ है, मेधांश सबका लाडला है और परिवार के सदस्य मेधांश को अपना लकी चार्म मानते है. यही वजह है कि हर छोटी-बड़ी चीज़ उसी के नाम से खरीदी जाती है, क्षेत्रवासी उसे छोटा ‘लक बॉय’ कहकर पुकारते हैं.

मध्य प्रदेश में लॉटरी पर है बैन, लकी ड्रॉ पर नहीं

अक्सर लोग लकी ड्रॉ और लॉटरी को एक समझ बैठते हैं पर ऐसा नहीं है. लॉटरी में अक्सर लोग ज्यादा मुनाफा या बड़ी रकम कमाने के चक्कर में बार-बार और ज्यादा लॉटरी टिकट लेते हैं. भारत में कई राज्यों में इसे जुएं की श्रेणी में रखा जाता है और इसी वजह से ये मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बैन है. वहीं लकी ड्रॉ आमतौर पर किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में रखे जाते हैं, और इन्हें लेकर मध्य प्रदेश में पाबंदी नहीं है.

यह भी पढ़ें-

1990 में सरकार ने दी थी लॉटरी की छूट, फिर लगी पाबंदी

1990 के दशक में मध्य प्रदेश में अवैध सट्टेबाजी के बढ़ते मामलों को देख उनकी रोकथाम के लिए लॉटरी शुरू की थी. लेकिन भारी आलोचना और विवादों के कारण एक अध्यादेश लाकर इस पूर्णत: बंद कर दिया गया था.

