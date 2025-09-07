ETV Bharat / state

आज इतने बजे से लग जाएगा चंद्र ग्रहण, जानें क्या करें और क्या न करें

ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जिसके साथ सनातन संस्कृति की अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं.

आज लगेगा चंद्र ग्रहण
आज लगेगा चंद्र ग्रहण (canva image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 1:23 PM IST

शिमला: रविवार रात देशभर में लोग एक अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे. करोड़ों लोग आकाश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखेंगे. खगोलविदों के अनुसार, ग्रहण रात 9:57 बजे शुरू होगा और 1:25 बजे समाप्त होगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण 11:41 बजे और 1: 26 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा. इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए नजर आएगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है. पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं और उसे तांबे जैसा रंग दे देती हैं. खगोलिय घटना के साथ साथ चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस समय मंत्रजाप, ध्यान और दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है. ग्रहण के पहले सूतक काल शुरू हो चुका है और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान की परंपरा निभाई जाएगी.

ज्योतिषविद पूर्ण प्रकाश शर्मा (ETV Bharat)

कुशा और तुलसी से ढकते हैं भोजन

देशभर में यह ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा और लोग इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. खगोल वैज्ञानिकों ने इसे बच्चों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर बताया है. ग्रहण के अवसर पर लोग परंपरागत रूप से भोजन को कुशा और तुलसी से ढकते हैं. ज्योतिषविद पूर्ण प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'कुशा और तुलसी से भोजन को ढकने का वैज्ञानिक कारण भी है. प्राचीन काल से ही यह माना जाता रहा है कि ग्रहण काल में वातावरण में जीवाणु और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुशा या तुलसी रखने की परंपरा है.'

पूर्ण प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये प्रमाणित किया है कि तुलसी और कुशा में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यही कारण है कि ग्रहण के समय इनका प्रयोग करने से भोजन पर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को कम किया जा सकता है. परंपरा और विज्ञान का ये संगम दर्शाता है कि हमारे ऋषि-मुनियों ने केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इन उपायों को अपनाया हैं.

शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर

ज्योतिषविद पूर्ण प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आरती पूजा पहले ही कर ली जाती है. ग्रहण के दौरान मंदिरों में मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए इसे छूना निषेध माना जाता है. इस समय हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति बदल जाती है. इस काल में में मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है. इसका हमें अच्छा नतीजा भी मिलता है, क्योंकि मानसिक एकाग्रता ही सफलता का राज है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. यात्रा के समय को स्थगित कर देना चाहिए. हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचें.'

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहण के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आपसी संबंधों में मन-मुटाव जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं. पंडित रवि शंकर के अनुसार, 'कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा की कमजोरी के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है. इस समय स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है.'

गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान

पुजारी परमस्वरूप शास्त्री का कहना है कि 'ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए. दोपहर 12:30 बजे सूतक लग जाएगा. मान्यता है कि सूतक लगते ही हर खाने-पीने की चीज में कुशा डालनी चाहिए. जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता है, गर्भवती महिलाओं को लेटना, और सोना वर्जित माना जाता है. यह स्थिति ग्रहण समाप्त होने यानी 2:25 बजे तक बनी रहती है.मान्यता है कि इस दौरान लापरवाही करने पर गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो सकता है.इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सिर्फ चलते रहना है और भगवान का नाम लेना है.'

