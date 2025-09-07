ETV Bharat / state

आज इतने बजे से लग जाएगा चंद्र ग्रहण, जानें क्या करें और क्या न करें

शिमला: रविवार रात देशभर में लोग एक अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे. करोड़ों लोग आकाश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखेंगे. खगोलविदों के अनुसार, ग्रहण रात 9:57 बजे शुरू होगा और 1:25 बजे समाप्त होगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण 11:41 बजे और 1: 26 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा. इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए नजर आएगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है. पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं और उसे तांबे जैसा रंग दे देती हैं. खगोलिय घटना के साथ साथ चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस समय मंत्रजाप, ध्यान और दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है. ग्रहण के पहले सूतक काल शुरू हो चुका है और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान की परंपरा निभाई जाएगी.

ज्योतिषविद पूर्ण प्रकाश शर्मा (ETV Bharat)

कुशा और तुलसी से ढकते हैं भोजन

देशभर में यह ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा और लोग इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. खगोल वैज्ञानिकों ने इसे बच्चों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर बताया है. ग्रहण के अवसर पर लोग परंपरागत रूप से भोजन को कुशा और तुलसी से ढकते हैं. ज्योतिषविद पूर्ण प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'कुशा और तुलसी से भोजन को ढकने का वैज्ञानिक कारण भी है. प्राचीन काल से ही यह माना जाता रहा है कि ग्रहण काल में वातावरण में जीवाणु और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुशा या तुलसी रखने की परंपरा है.'

पूर्ण प्रकाश शर्मा ने बताया कि 'आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये प्रमाणित किया है कि तुलसी और कुशा में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यही कारण है कि ग्रहण के समय इनका प्रयोग करने से भोजन पर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को कम किया जा सकता है. परंपरा और विज्ञान का ये संगम दर्शाता है कि हमारे ऋषि-मुनियों ने केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इन उपायों को अपनाया हैं.