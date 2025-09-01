ETV Bharat / state

7 सितंबर को चंद्रग्रहण: बंद रहेंगे खाटूश्याम और सालासर बालाजी मंदिर के पट...जानिए वापस कब खुलेंगे द्वार - KHATUSHYAMJI AND SALASAR TEMPLE

चंद्रग्रहण के मद्देनजर खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 12:07 PM IST

सीकर: सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर और चूरू के सालासार बालाजी मंदिर जाने का प्लान बना रहे श्रद्धालुओं के लिए यह काम की खबर है. आगामी सात सितंबर को चंद्रग्रहण के चलते मंदिर के पट बंद रखे जाएंगे. विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर दो दिन आम भक्तों के लिए बंद रहेगा. मंदिर प्रशासन ने सूचना जारी की और भक्तों से अपील की कि उस दौरान मंदिर ना आएं. उधर, ज्योतिष पंडित दीपक शर्मा ने बताया कि खगोलविदों के मुताबिक 7 सितंबर को वर्ष 2025 का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. ग्रहण करीब 82 मिनट तक रहेगा.

श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 7 सितंबर के पूर्ण चंद्रग्रहण को ध्यान में रखते खाटूश्यामजी मंदिर के पट 6 सितंबर रात 10:00 बजे से 8 सितंबर की शाम 5:00 बजे तक बंद रखे जाएंगे. इस दौरान श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे. ग्रहण समाप्ति के बाद 8 सितंबर की सुबह बाबा श्याम का विशेष स्नान और शृंगार किया जाएगा. इसके बाद शाम 5 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे.

पढ़ें:खग्रास चंद्रग्रहण 7 सितंबर को, भारत में भी दिखेगा, इन राशियों को फायदा, तो इन्हें होगा नुकसान - CHANDRA GRAHAN 2025

सालासर बालाजी मंदिर के अजय पुजारी ने बताया कि 7 सितंबर को चंद्रग्रहण के कारण दर्शन का समय बदला जाएगा. भक्त 07 सितंबर को दोपहर 12:50 बजे तक ही दर्शन कर पाएंगे. इसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और ग्रहण की समाप्ति के बाद शुद्धिकरण किया जाएगा. इसके बाद भक्त 08 सितंबर सुबह 06:30 बजे से सालासर बालाजी के दर्शन कर सकेंगे.

क्यों बंद रहते हैं मंदिर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. यही कारण है कि इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. भगवान की मूर्तियां ढक दी जाती है. ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण और विशेष पूजा की जाती है.

