अयोध्या : पितृपक्ष की शुरुआत के दिन 7 सितंबर को दोपहर के बाद रामलला के दर्शन नहीं होंगे. भक्तों को इस दिन केवल 5.30 घंटे ही दर्शन का मौका मिलेगा. अयोध्या के अन्य सभी मंदिर शाम को बंद रहेंगे. पितृपक्ष प्रारंभ होने के साथ रात 9:57 से रात 1:27 बजे तक चंद्रग्रहण भी लगेगा. इसके करीब 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे सूतक काल लग जाएगा. इसमें शुभ कार्य सही नहीं माना जाता है.

पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है. 21 सितंबर को इसका समापन होगा. इसकी शुरुआत पर दोपहर में ही सूतक काल लग जाएगा. इसकी वजह से दोपहर बाद भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे. 7 सितंबर को सुबह 6:30 बजे मंदिर खुलने के बाद दोपहर 12 बजे पट बंद कर दिया जाएगा. कनक भवन मंदिर 11 बजे जबकि हनुमानगढ़ी मंदिर भी दोपहर 12.30 बजे बंद हो जाएगा.

मोक्ष काल में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ : राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि सूतक काल के दौरान अयोध्या के सभी 5000 मंदिर बंद रहेंगे. भारत में लगने वाला यह पहला चंद्र ग्रहण है. सूतक काल के दौरान सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे में दर्शन बंद होंगे. ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा के मुताबिक रात 9:57 बजे स्पर्शकाल प्रारंभ होगा. रात 11:41 पर मध्यकाल जबकि रात 1:27 बजे मोक्षकाल रहेगा. मोक्ष काल के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होगा.

चंद्रग्रहण से पहले लगेगा सूतक काल. (Photo Credit; Ram Mandir Teerth Kshetra Trust)

सूतक से पहले करें तर्पण : पितृ पक्ष पर दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू के तट पर पिंडी कर्मकांड और तर्पण करते हैं. यह कार्यक्रम पूरे दिन चलता है. इस बार चंद्रग्रहण के कारण लग रहे सूतक काल के कारण यह कार्यक्रम पूरे दिन नहीं हो सकेंगे. सुबह से दोपहर 12 बजे तक ही ये कार्यक्रम किए जा सकते हैं. कर्मकांडी पंडित सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पिंडदान तर्पण शुभ कार्य के तहत आता है. इसमें पितरों का पूजन होता है. इसे सूतक काल से पहले ही कर लेना ठीक है.

दीपोत्सव 19 अक्टूबर को, मेगा ड्रोन शो भी होगा : अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा. पर्यटन विभाग की ओर से एरियल ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा. रामनगरी के आसमान में 1000 से अधिक रंग-बिरंगे ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर भक्ति, अध्यात्म और आधुनिकता की झलक प्रस्तुत करेंगे. यह शो 15 मिनट का होगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव पर रामनगरी 28 लाख दीयों से रोशन होगी. इस आयोजन का उद्देश्य भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की पौराणिक स्मृतियों को जीवंत करना है.

मंत्री ने बताया कि पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा. सरयू नदी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. दीपोत्सव में शोभायात्रा के साथ विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और धार्मिक आयोजन भी होंगे. यह आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. ड्रोन शो में प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान जी की धनुर्धारी मुद्राओं का सजीव चित्रण होगा. ड्रोन शो को और आकर्षक बनाने के लिए लेजर लाइट्स, वॉयस ओवर और संगीतमय नैरेशन का विशेष संयोजन किया जाएगा.

सूतक काल में शहर के सभी मंदिर बंद रहेंगे. (Photo Credit; Ram Mandir Teerth Kshetra Trust)

साल 2024 के शो में 500 ड्रोन किए गए थे शामिल : दीपोत्सव 2024 में 500 ड्रोन शो में शामिल हुए थे. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही ड्रोन शो का आयोजन होगा. राम की पैड़ी पर इस ड्रोन शो का आयोजन होगा. इससे पूर्व रिहर्सल भी होगा.

32 हजार वालंटियर बिछाएंगे 28 लाख दीये : मंत्री ने बताया कि बार राम की पौड़ी पर 26 लाख 11 हजार दीप प्रज्वलित करन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 28 लाख दीप बिछाए जाएंगे. इसके लिए 32 हजार वालंटियर से अधिक वालंटियर लगाए जाएंगे. इसके लिए 20 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. सूचना विभाग की ओर से साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियों निकाली जाएंगी. ये झांकियां रामायण के प्रमुख प्रसंग को जीवंत करेंगी. अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी. इन झांकियां में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा.

इससे पहले साल 2017 में 1.71 लाख, 2018 में 3.01 लाख, 2019 में 4.04 लाख, 2020 में 6.06 लाख, 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख, 2023 में 22.23 लाख, 2024 में 25 लाख दीये जलाए गए थे.

