गढ़वा में लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशियों की हुई मौत, पशुपालन विभाग बेखबर
गढ़वा में पशुओं में लंपी वायरस फैल गया है. इस कारण कई प्रखंडों के पशुपालक परेशान हैं.
Published : October 7, 2025 at 3:24 PM IST
गढ़वाः जिले के कांडी, केतार और भवनाथपुर प्रखंड में इन दिनों मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप फैल गया है. इस कारण पशुपालक परेशान हैं और दहशत में है. लंपी वायरस पशुओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है. लंपी वायरस के कारण इलाके में अबतक आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई मवेशी अक्रांत हैं.
घरेलू उपाय साबित हो रहे नाकाफी
कांडी प्रखंड क्षेत्र की स्थिति भयावह है. यहां पशुपालकों ने अपने मवेशियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. घरेलू उपाए कर पशुओं को स्वस्थ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है. इलाके के पशुपालकों ने कहा कि एक माह से पशुओं में फैली लंपी वायरस के चलते हमलोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है. यही हाल रहा है तो हमारे पशुधन नहीं बचेंगे और हमारे जीविकोपार्जन का जरिया छीन जाएगा.
वहीं पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश है. लोगों का कहना है कि जानकारी होने के बावजूद विभाग की ओर से उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है. इस कारण इलाके में दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है. पशुपालकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.
डीसी ने पशुपालन विभाग को दिए निर्देश
वहीं इस मामले को लेकर डीसी ने कहा कि जिले के कई प्रखंड में पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है. इसे लेकर पशुपालन विभाग को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पशुओं की जांच कर उन्हें उचित वैक्सीन और दवा दी जाए, ताकि पशुपालकों के पशुओं को बचाया जा सके.
