गढ़वा में लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशियों की हुई मौत, पशुपालन विभाग बेखबर

गढ़वाः जिले के कांडी, केतार और भवनाथपुर प्रखंड में इन दिनों मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप फैल गया है. इस कारण पशुपालक परेशान हैं और दहशत में है. लंपी वायरस पशुओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है. लंपी वायरस के कारण इलाके में अबतक आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई मवेशी अक्रांत हैं.

घरेलू उपाय साबित हो रहे नाकाफी

कांडी प्रखंड क्षेत्र की स्थिति भयावह है. यहां पशुपालकों ने अपने मवेशियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. घरेलू उपाए कर पशुओं को स्वस्थ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है. इलाके के पशुपालकों ने कहा कि एक माह से पशुओं में फैली लंपी वायरस के चलते हमलोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है. यही हाल रहा है तो हमारे पशुधन नहीं बचेंगे और हमारे जीविकोपार्जन का जरिया छीन जाएगा.

जानकारी देते पशुपालक और गढ़वा डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश है. लोगों का कहना है कि जानकारी होने के बावजूद विभाग की ओर से उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है. इस कारण इलाके में दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है. पशुपालकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.