लखनऊ : इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला दो साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ मंगलवार से दर्शकों के लिए फिर से खुल गई. यहां दर्शक थ्रीडी इफेक्ट्स और टाइम मशीन जैसे अनुभवों के जरिये लाखों साल पीछे जुरासिक युग तक और हजारों साल आगे भविष्य तक की यात्रा कर सकेंगे. नक्षत्रशाला के रेनोवेशन पर 41.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने मंगलवार को इसका लोकार्पण किया. मंत्री ने कहा, इंदिरा गांधी नक्षत्र शाला अब केवल एक शो देखने का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यह उत्तर भारत का विज्ञान नवाचार, शिक्षा एवं विज्ञान संचार का प्रमुख केंद्र बनेगा. इसका नया स्वरूप छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आम जनता सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी होगा.

उपग्रहों के बारे में मिलेगी आसानी से जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नया रूप नया कीर्तिमान बनाएगा : उन्होंने कहा, नक्षत्रशाला द्वारा संचालित एस्ट्रोनामी क्लब के माध्यम से टेलीस्कोप से विभिन्न खगोलीय घटनाओं एवं ग्रह व नक्षत्रों आदि का अवलोकन कराया जाता है. विद्यार्थियों को टेलीस्कोप संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसका नया रूप न केवल छात्रों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और जनसामान्य के लिए स्पेस साइंस एवं एस्ट्रोनामी की दुनिया में ले जाएगा. नये कीर्तिमान स्थापित करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा.

मंत्री ने बताया, भविष्य में नक्षत्रशाला में भूतल पर स्पेस साइंस, खगोल विज्ञान एवं भारत द्वारा प्रक्षेपित चन्द्रयान, मंगलयान, आदित्य एल-1 सोलर मिशन पर आधारित आधुनिकतम विज्ञान मॉडल्स की गैलरी में स्थापना की जाएगी. विद्यार्थियों के लिए सीएसटीयूपी एस्ट्रोयड सर्च कैम्पेन, टेलीस्कोप मेकिंग वर्कशॉप, प्रति वर्ष एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर का निर्माण एवं वितरण और विभिन्न खगोलीय घटनाओं के अवलोकन के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा.

एप्पल उपग्रह के बारे में जान सकेंगे दर्शक. (Photo Credit; ETV Bharat)

दर्शक कर सकेंगे ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव पंधारी यादव ने कहा, यह अत्याधुनिक नक्षत्रशाला दर्शकों को ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी, जहां वे चांद की सतह, क्षुद्रग्रह टक्करों (asteroid impacts) और वास्तविक समय की खगोलीय घटनाओं का सजीव अनुभव कर सकेंगे. यह अत्याधुनिक नक्षत्रशाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है और भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देती है.

इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को 2003 में शुरू किया गया था. अब नक्षत्रशाला में 2D/3D – 8K डिजिटल फुलडोम प्रोजेक्शन सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसे अमेरिका की कंपनी Evans & Sutherland (E&S) द्वारा लगाया गया है. लखनऊ नक्षत्रशाला में नवीनतम नक्षत्रशाला सॉफ्टवेयर स्थापित है. विश्वभर में 700 से अधिक नक्षत्रशालाएं इस तकनीक का उपयोग कर रही हैं. भारत में पटना, जयपुर, बीएम बिड़ला (हैदराबाद), अहमदाबाद, नेहरू तारामंडल (मुंबई), यशवंतराव चव्हाण (नासिक), सूरत साइंस सेंटर एवं स्वामी विवेकानंद (मंगलुरु) में यह प्रणाली कार्यरत है.

रोहिणी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की एक श्रृंखला है. (Photo Credit; ETV Bharat)

छह सिंक्रोनाइज़्ड डिजिटल प्रोजेक्टर देगा अलग अनुभव : प्रमुख सचिव पंधारी यादव ने कहा, लखनऊ में छह सिंक्रोनाइज़्ड डिजिटल प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, जो एक सेमलेस विजुअल अनुभव प्रदान करते हैं. पहले एल्युमिनियम फाइबर डोम था, जिसमें जोड़ (seams) स्पष्ट दिखाई देते थे. अब 15 मीटर व्यास का सीमलेस डोम (Nano-Seam Technology) स्थापित है. अंदर-बाहर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट (acoustic treatment) कर ध्वनि में प्रतिध्वनि (echo), परावर्तन (reflection) या विकृति (distortion) को समाप्त किया गया है. 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि का अनुभव मिलता है.

प्रमुख सचिव पंधारी यादव ने बताया, दर्शक यहां 10 हजार वर्ष अतीत एवं 10 हजार वर्ष भविष्य का आकाश किसी भी स्थान और समय से देख सकते हैं. इसमें थीम आधारित शो एवं रियल-टाइम विज़ुअलाइज़ेशन संभव है. शैक्षिक सामग्री में पृथ्वी विज्ञान, सौरमंडल, आकाशगंगा एवं खगोल विज्ञान की अनेक वास्तविक अनुक्रम (real-time sequences) सम्मिलित हैं.

दर्शक खगोलीय घटनाओं का सजीव अनुभव कर सकेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)

पांच साल तक के बच्चों के लिए शो निशुल्क.

सामान्य दर्शक

ऑनलाइन - 100 रुपये

ऑफलाइन - 200 रुपये

दिव्यांगजन व 18 वर्ष तक के विद्यार्थी

ऑनलाइन - 50 रुपये

ऑफलाइन - 100 रुपये

ग्रुप बुकिंग (100 या अधिक विद्यार्थियों के लिए) : 30 रुपये प्रति विद्यार्थी.

जनसामान्य ग्रुप बुकिंग (100 या अधिक लोगों के होने पर)

ऑनलाइन- 60 रुपये

ऑफलाइन- 120 रुपये

