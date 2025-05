ETV Bharat / state

बेहद खास है 200 साल पुरानी लखनऊ की चौक कोतवाली, अंग्रेजों ने नवाब से जबरन ले लिया था, जानिए ऐतिहासिक कहानी - LUCKNOW CHOWK KOTWALI

चौक कोतवाली की इमारत 200 साल पुरानी है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 2, 2025

लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ की तहजीब, इसकी इमारतों और गलियों में आज भी नवाबी दौर की झलक महसूस की जा सकती है. इन्हीं में से एक है चौक क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक कोतवाली. यह महज एक पुलिस चौकी नहीं, बल्कि लखनऊ की बदलती तस्वीर की एक अहम गवाह है. लाल रंग की आलीशान इमारत करीब 200 साल पुरानी है. कहा जाता है कि यह कभी लखनऊ के नवाब अली कदर का आवास था. बेशकीमती नक़्काशी, ऊंची छतें और नवाबी दौर की वास्तुकला आज भी इसकी भव्यता बयान करती हैं. लखनऊ का चौक कोतवाली बेहद खास है. (Video Credit; ETV Bharat) अंग्रेजों ने जबरन ले ली थी इमारत : 1903 में जब अंग्रेज चौक क्षेत्र में कोतवाली बनाना चाहते थे, तब उन्होंने नवाब अली कदर से यह इमारत जबरन ले ली. बदले में उन्हें चारबाग की एक कोठी दी गई. उस वक्त शहर के शायरों ने नवाब की बेबसी और दौर की बेरुखी पर एक शेर भी कहा-

'चल दिए फुल्की कदर, उनका जमाना हो गया,

खुद गई बारादरी, डेवढ़ी पर थाना हो गया...' 100 साल के लिए लीज पर दी थी इमारत : नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि नवाब अली कदर तहजीबपसंद व्यक्ति थे. वे लखनऊ के नवाबी खानदान से भी ताल्लुक रखते थे. यह इमारत 100 साल की लीज पर अंग्रेजी हुकूमत को दी गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है. लेकिन खानदानी दस्तावेज न होने के चलते नवाब अली कदर के वंशज इस पर अब दावा नहीं कर पा रहे. 1903 में अंग्रेजों ने लखनऊ की पहली कोतवाली चौक में बनाई थी. (Photo Credit; ETV Bharat) 30 कमरे हैं : चौक कोतवाली की बनावट आज भी देखने वालों को हैरान करती है. नीचे एक विशाल सहन (आंगन), चारों ओर गैलरी और ऊपर करीब 30 कमरे इसकी शान बढ़ाते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ. कोतवाली में शिलापट्ट पर इतिहास भी लिखा गया है. (Photo Credit; ETV Bharat) राज्य पुरातत्व विभाग की निदेशक रेणु द्विवेदी के अनुसार यह इमारत ऐतिहासिक महत्व की है और इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया, इमारत का जल्द निरीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे, ताकि इसका बेहतर संरक्षण किया जा सके. यह भी पढ़ें: लखनऊ में कुकरैल नदी की ड्रेजिंग शुरू; स्मॉल रिवर फ्रंट से निखरेगा शहर का पर्यटन

