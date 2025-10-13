ETV Bharat / state

यूपी के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की सुरक्षा में तैनात होंगी महिला अफसर

लखनऊ : खुजौली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के उत्पीड़न की घटना के बाद आप बेसिक शिक्षा विभाग ने अब विद्यालयों की सुरक्षा मानकों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इस कड़ी में प्रदेश के सभी कस्तूरबा विद्यालयों की निगरानी के लिए महिला अफसर की तैनाती की जाएगी. इसी कड़ी में प्रत्येक जिले से एक गजटेड महिला अफसर और दूसरे ब्लॉक के बीईओ की समिति का गठन भी होगा. इसके अलावा सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिकायत पेटिका भी लगाई जाएगी.

बता दें, मोहनलालगंज में खुजौली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के उत्पीड़न की घटना सामने आने के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी 846 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासनादेश में संशोधन कर नई सुरक्षा प्रणाली लागू करने कवायद शुरू कर दी गई है.

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि मोहनलालगंज कस्तूरबा गांधी विद्यालय की घटना के बाद प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की जा रही है. शुरुआती दौर में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगवाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए वहां एक गजेटेड लेवल अधिकारी को एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके अलावा उस अधिकारी के साथ दूसरे ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. सभी जिलों से समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद नए मानक तैयार करके नया शासनादेश जारी होगा.