साहब! मेरा पति पाकिस्तानी एजेंट है, देश विरोधी गतिविधियों में रहता शामिल; लखनऊ की महिला ने लिखाई FIR

महिला ने पुलिस से मांग की है कि उसके पति के पासपोर्ट और विदेश यात्रा के रिकॉर्ड की जांच की जाए.

लखनऊ की महिला ने पति पर लगाए पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
Published : October 8, 2025 at 4:53 PM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 24 साल की महिला ने अपने पति पर पाकिस्तानी एजेंट होने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उसके पति जीशान अख्तर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क है. पाकिस्तान की सेना के अधिकारी भी उससे जुड़े हैं.

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति कई बार पाकिस्तान जा चुका है. वह लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. महिला ने पुलिस से मांग की है कि उसके पति के पासपोर्ट और विदेश यात्रा के रिकॉर्ड की जांच की जाए. महिला ने इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस आयुक्त को दी है.

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कैसरबाग थाने में मामला दर्ज किया है. इस मामले में कैसरबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा का कहना है कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

पति को 20 मिनट में मिल जाता था पाकिस्तान का वीजा: कैसरबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि कैसरबाग की रहने वाली सानिया शाहिद उर्फ जकिया खातून ने शिकायत दी है. उनका कहना है कि उसके पति जीशान अख्तर के पाकिस्तान के लोगों से करीबी संबंध है. जीशान उनसे खुद कह चुका है कि पाकिस्तान में उसका आना-जाना लगा रहता है और उसे महज 20 मिनट में ही वीजा मिल जाता है. उसके रिश्तेदार वहां की सेना में अफसर हैं.

शादी में कार न मिलने से नाराज हो गए थे ससुराली: सानिया ने पुलिस को बताया कि ससुराल में कुछ लोग मिलने आते थे. जिन्हें लेकर जीशान बाहर चला जाता था और कभी भी उनके सामने बातचीत नहीं करता था. उसको शक है कि ये लोग पाकिस्तान से जुड़े एजेंट हो सकते हैं.

सानिया का कहना है कि उसका निकाह 14 नवंबर 2023 को फतेहपुर निवासी जीशान अख्तर से हुआ था. शादी में मायके वालों ने लाखों रुपए का सामान दिया था. लेकिन, कार न मिलने से पति और उसके परिवार वाले नाराज हो गए थे.

गर्भवती होने पर इलाज तक नहीं कराया: बाद में पिता ने 2 लाख रुपए देकर कार भी दिलवाई लेकिन, ससुराल वालों का बर्ताव फिर भी नहीं बदला. सानिया का कहना है कि जब वह गर्भवती हुई तो ससुराल वालों ने इलाज तक नहीं कराया और मायके भेज दिया. 16 जनवरी 2025 को एक निजी अस्पताल में उन्होंने बेटी को जन्म दिया. आरोप है कि बेटी पैदा होने से जीशान इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी बच्ची का मुंह दबाकर मारने की कोशिश की.

