ETV Bharat / state

साहब! मेरा पति पाकिस्तानी एजेंट है, देश विरोधी गतिविधियों में रहता शामिल; लखनऊ की महिला ने लिखाई FIR

लखनऊ की महिला ने पति पर लगाए पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 24 साल की महिला ने अपने पति पर पाकिस्तानी एजेंट होने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उसके पति जीशान अख्तर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क है. पाकिस्तान की सेना के अधिकारी भी उससे जुड़े हैं.

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति कई बार पाकिस्तान जा चुका है. वह लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. महिला ने पुलिस से मांग की है कि उसके पति के पासपोर्ट और विदेश यात्रा के रिकॉर्ड की जांच की जाए. महिला ने इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस आयुक्त को दी है.

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कैसरबाग थाने में मामला दर्ज किया है. इस मामले में कैसरबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा का कहना है कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

पति को 20 मिनट में मिल जाता था पाकिस्तान का वीजा: कैसरबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि कैसरबाग की रहने वाली सानिया शाहिद उर्फ जकिया खातून ने शिकायत दी है. उनका कहना है कि उसके पति जीशान अख्तर के पाकिस्तान के लोगों से करीबी संबंध है. जीशान उनसे खुद कह चुका है कि पाकिस्तान में उसका आना-जाना लगा रहता है और उसे महज 20 मिनट में ही वीजा मिल जाता है. उसके रिश्तेदार वहां की सेना में अफसर हैं.