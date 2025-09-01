लखनऊ : राजधानी लखनऊ में मकान की चाहत में हरदोई की एक महिला जालसाजी का शिकार हो गई. उसने अपना पुराना मकान बेचकर मिली रकम किसी जालसाज को दे दी, जो अब रकम वापस नहीं कर रहा है. महिला हरदोई कप्तान के पास शिकायत लेकर गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस पर महिला सोमवार को पति और बच्चों के साथ लखनऊ स्थित सीएम आवास के सामने पहुंची और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी. हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे पकड़ लिया और थाने लेकर चली गई.

मीडिया को जानकारी देती महिला. (Video Credit : ETV Bharat)

पिहानी हरदोई निवासी रोली कश्यप ने मीडिया को बताया कि उसने पुश्तैनी घर बेचा था. इस दौरान हरदोई के ही विक्की मिश्रा उर्फ विवेक ने लखनऊ में मकान दिलाने की बात कही थी. इस बाबत उसने 60 लाख रुपये लिए थे, लेकिन वह मकान दिलाने के बाबत टाल मटोल करने लगा. इस पर रुपये वापस मांगे तो कुछ रुपये वापस किए, लेकिन करीब 26 लाख रुपये अब भी बाकी हैं.



महिला रोली कश्यप के मुताबिक उसने 60 लाख रुपये का सारा लेनदेन ऑनलाइन किया था. मकान और रुपये न मिलने पर उसने कई बार विक्की मिश्रा से संपर्क किया, लेकिन रुपये मांगने पर विक्की और उसके साथी अब धमकी दे रहे हैं. इस बाबत हरदोई पुलिस कप्तान से गुहार लगाई तो मामूली धारा में केस दर्ज अब टाल मटोल की जा रही है. रोली का कहना है कि हमारी जमा पूंजी ठग ली गई है. ऐसे में हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं.

रोली के पति संदीप कश्यप का कहना है कि रुपये मिलने के बाद आरोपी विक्की मिश्रा काफी समय तक मकान दिलाने का आश्वासन देता रहा. ऐसे में ठगी का अहसास होने पर पैसे की मांग की तो आरोपी उसे धमकियां देने लगा. पुलिस में शिकायत के बाद अब विक्की मिश्रा हमें देख लेने की धमकी और पुलिस से मिलकर मामला रफा दफा करा लेने की बात कह रहा है. बहरहाल गौतमपल्ली पुलिस ने दंपती और उसके बच्चों को हरदोई भेजने की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें : जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व टीम तो बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश; कानूनगो और लेखपाल सस्पेंड, नायब तहसीलदार भी नपेंगे

यह भी पढ़ें : लखनऊ में विधानसभा के सामने एक साथ आत्मदाह करने पहुंचीं तीन महिलाएं, बाराबंकी से आई थीं, जानिए क्या है पूरा मामला