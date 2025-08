ETV Bharat / state

EOW के खास सॉफ्टवेयर से आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों का जल्द हो सकेगा निपटारा - ECONOMIC OFFENCES WING

लखनऊ : आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) के खास साफ्टवेयर की मदद से आर्थिक अपराधों को कम करने और कम समय में उनकी विवेचना कर उसे निस्तारित कर आमजनों को न्याय दिलाने के काम में तेजी लाई जाएगी. वहीं आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कस कर उन पर कार्रवाई हो सकेगी. ईओडब्ल्यू ने एक खास मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. जिससे 24 घंटे विवेचनाओं की ऑनलाइन मॉनेटरी विभाग द्वारा किया जाएगी. इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के तैयार होने से पत्राचार में लगने वाला समय बचेगा. साथ ही मामलों पर जल्द कार्रवाई हो सकेगी.







यह जानकारी ईओडब्ल्यू की ओर से सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने साझा की. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि आर्थिक अपराधों से लोगों के जीवनभर की पूंजी प्रभावित होती है. ऐसे में ईओडब्ल्यू के नए नवाचार लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस डिजिटल युग में आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए जनधन की रक्षा के लिए ठोस और पारदर्शी प्रयासों की आवश्यकता है. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद सीबीआई के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार ने कहा कि आर्थिक अपराधों के रूप काफी अलग-अलग हैं. बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी प्लॉट, पोंजी योजनाएं ऑर्किड फंड जैसे मामलों में लोग सीधे प्रभावित होते हैं और अपनी वर्षों की कमाई गंवा देते हैं. ऐसे में तकनीक का प्रयोग कर इस पर काबू पाना जरूरी है. कार्यशाला के दौरान जागरूकता के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा तैयार किए गए बुकलेट और पंपलेट बांटे गए. इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैयार की गई शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई.

