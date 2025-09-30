ETV Bharat / state

लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या; पति ICU में जिंदगी-मौत के बीच लड़ रहा जंग

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.

Etv Bharat
लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक दंपती ने आत्महत्या का प्रयास किया. दंपती बुद्ध विहार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, पति ने की हालत गंभीर है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शादी के केवल 8 महीने बाद हुई इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सोमवार देर रात करीब 2 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घर का दरवाजा खुला मिला. महिला नजमा टांडा, अंबेडकरनगर निवासी चारपाई पर पड़ी मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी.

जबकि, नजमा के पति शमीम बिलेहरा, बाराबंकी निवासी फर्श पर बेसुध पड़े थे, जिन्होंने संभवता कोई जहरीला पदार्थ खाया था. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों को लोहिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने नजमा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दर्जी का काम करने वाले शमीम की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंपती पिछले कुछ समय से किराए के मकान में रह रहा था. दोनों की शादी 8 महीने पहले हुई थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से लगभग तीन दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस परिजनों से संपर्क स्थापित कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ेंः आगरा में फुट ओवरब्रिज पर मिला सस्पेंड सिपाही का शव, पास में रखी थीं ये चीजें

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWLY WED COUPLE SUICIDE IN LUCKNOWLUCKNOW NEWSWIFE COMMITS SUICIDEUP NEWSSUICIDE IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.