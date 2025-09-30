लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या; पति ICU में जिंदगी-मौत के बीच लड़ रहा जंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 12:17 PM IST
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक दंपती ने आत्महत्या का प्रयास किया. दंपती बुद्ध विहार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, पति ने की हालत गंभीर है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
शादी के केवल 8 महीने बाद हुई इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सोमवार देर रात करीब 2 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घर का दरवाजा खुला मिला. महिला नजमा टांडा, अंबेडकरनगर निवासी चारपाई पर पड़ी मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी.
जबकि, नजमा के पति शमीम बिलेहरा, बाराबंकी निवासी फर्श पर बेसुध पड़े थे, जिन्होंने संभवता कोई जहरीला पदार्थ खाया था. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों को लोहिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने नजमा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दर्जी का काम करने वाले शमीम की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंपती पिछले कुछ समय से किराए के मकान में रह रहा था. दोनों की शादी 8 महीने पहले हुई थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से लगभग तीन दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.
पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस परिजनों से संपर्क स्थापित कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
