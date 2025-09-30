ETV Bharat / state

लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या; पति ICU में जिंदगी-मौत के बीच लड़ रहा जंग

लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक दंपती ने आत्महत्या का प्रयास किया. दंपती बुद्ध विहार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, पति ने की हालत गंभीर है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शादी के केवल 8 महीने बाद हुई इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सोमवार देर रात करीब 2 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घर का दरवाजा खुला मिला. महिला नजमा टांडा, अंबेडकरनगर निवासी चारपाई पर पड़ी मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी.

जबकि, नजमा के पति शमीम बिलेहरा, बाराबंकी निवासी फर्श पर बेसुध पड़े थे, जिन्होंने संभवता कोई जहरीला पदार्थ खाया था. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों को लोहिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने नजमा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दर्जी का काम करने वाले शमीम की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.