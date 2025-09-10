घूमने का मौका; आईआरसीटीसी के खास पैकेज से घूमिए राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव और द्वारका, हवाई सफर भी शामिल
आईआरसीटीसी ने लखनऊ से "खुशबू गुजरात की" का हवाई टूर पैकेज किया लांच. जानिए बुकिंग डेट और भ्रमण की तारीख.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:32 AM IST
लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) यात्रियों की बढ़ी डिमांड को देखते हुए एक बार फिर लाया है लखनऊ से "खुशबू गुजरात की" का हवाई टूर पैकेज. ये पैकेज छह रात और सात दिन का है. जिसमें राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव और द्वारका का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक का होगा.
टूर की विशेषताएं : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से राजकोट आने और जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में होगी. यात्रा के दौरान बाला हनुमान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, भेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच, कीर्ति मंदिर (महात्मा गांधी का जन्म स्थान), सुदामा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, भालका तीर्थ, दीव किला, दीव समुद्र तट, नायडा गुफाएं और गंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कराया जाएगा.
इतना होगा खर्च : अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 61 हजार 400 रुपये, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 48 हजार रुपये, तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 46 हजार 200 रुपये होगी. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 41 हजार 600 रुपये बेड सहित और 39 हजार 400 रुपये बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.
बुकिंग का तरीका : यात्रा की बुकिंग लखनऊ के गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर की जा सकती है. बुकिंग के लिए लखनऊ में 9236391911/8287930911/8287930902, कानपुर में 9415042930 मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं.
