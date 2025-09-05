ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने बताया कि आगरा की रहने वाली संभ्रांत परिवार की एक महिला अपनी समस्या लेकर पहुंची थी. महिला करीब 15 साल से ब्लैकमेल हो रही थी. महिला किसी तरह उत्पीड़न बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आरोपी शख्स ने उसकी बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा. इस बात पर कलह हुई तो आरोपी ने महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट-उत्पीड़न शुरू कर दिया. बेटी पर जुल्म देख महिला ने आयोग का दरवाजा खटखाटाया तो एक्शन भी लिया गया. पुलिस से शिकायत कर आरोपी को गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजा गया.

लखनऊ : महिला अपराध के मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग काफी सक्रिय रहता है. हालांकि महिला के हिंसा के अधिकतर मामले आयोग की चौखट तक पहुंचते ही नहीं हैं. ऐसे मामलों में लोक लाज के भय से महिलाएं खुद पहल नहीं करती हैं. इसके बावजूद कई मामलों में महिलाएं अपनी परवाह किए बगैर महिला हिंसा और उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ मुखर होकर हिम्मत से भिड़ जाती हैं. ऐसे ही एक महिला की आपबीती ईटीवी भारत से महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने साझा की.

बबिता चौहान ने बताया कि मामले में आरोपी काफी दबंग और प्रभावशाली था. आरोपी पर करीब 50 एफआईआर पहले दर्ज थे. इनमें महिलाओं का शोषण, धमकाने, डराने, मर्डर करने और दुष्कर्म आदि धाराओं में केस शामिल हैं. इसके बावजूद वह खुले आम समाज में घूम रहा था. आरोपी राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी था. आरोपी ने महिला को नौकरी आदि का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण किया. इसके बाद ब्लैकमेल कर रहा था. महिला लोक लाज के भय से आरोपी की मनमानियां सहन कर रही थी, लेकिन बेटी पर बात आई तो उसने कोई समझौता नहीं किया.

महिला अपराध पर ये होगी कार्रवाई.. (Photo Credit : ETV Bharat)

बबिता चौहान का कहना है कि अमूमन महिलाओं लोक लाज सामाजिक भय के कारण हिंसा का शिकार होती हैं. हालांकि अब महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं और सुरक्षा दी जा रही है. ऐसे में उत्पीड़न का शिकार महिलाएं आगरा की महिला की तरह अपना स्वाभिमान वापस पा सकती हैं और दोषी को सजा दिलवा सकती हैं. इसमें राज्य महिला आयोग पूरी मदद करता है और महिला आयोग में 24 घंटे शिकायतें दर्ज की जाती हैं.





डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन : लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता संगीत शुक्ला का कहना है कि हमारे पास महिला उत्पीड़ने से संबंधित तमाम केस आते हैं. जिन्हें हम लड़ते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाते हैं. वर्तमान में महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में सोशल मीडिया ने अहम रोल अदा किया है. सोशल मीडिया के जरिए शहरी और ग्रामीण हर क्षेत्र की महिलाएं व बेटियां आज जागरूक हो रही हैं. वे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं. इसलिए पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध की संख्या घटी है. उत्तर प्रदेश पुलिस डिजिटल ऐप के जरिए भी महिलाओं की मदद कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के 'वूमेन सेफ्टी ऐप' और 'माय गवर्नमेंट' ऐप से काफी सहूलियत मिल रही है.





