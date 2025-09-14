ETV Bharat / state

रामपुर एआरटीओ ने "बीजी" सीरीज के नंबर निजी वाहनों को दिए, निलंबन की कार्रवाई शुरू

लखनऊ : सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित 'बीजी' सीरीज के नंबर रामपुर एआरटीओ ने निजी वाहनों को जारी किए थे. इस मामले में परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है. परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ प्रशासन के खिलाफ निलंबन और मेजर पेनॉल्टी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. इसके अलावा एआरटीओ के मातहतों पर भी एक्शन लिया गया है.







बता दें, नियम के अनुसार G सीरीज के नंबर सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित हैं. इसके तहत एजी, बीजी, सीजी आदि सीरीज के नंबरों को आम वाहन स्वामियों को नहीं दिया जा सकता है. इसके पीछे मंशा यह भी थी कि सरकारी वाहनों की पहचान आसान हो. रामपुर में अप्रैल में बीएफ सीरीज समाप्त होने के बाद निजी वाहनों के लिए बीएच सीरीज खोली जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने निजी वाहनों के लिए भी सरकारी वाहनों वाली 'बीजी' सीरीज खोल दी.

आलम यह हुआ कि दो पहिया वाहनों को भी नंबर आवंटित कर दिए. इसकी शिकायत उप परिवहन आयुक्त बरेली क्षेत्र से की गई. जहां से मामला परिवहन आयुक्त तक पहुंचा. मामले की जांच में आरोप सही साबित हुए. बीजी सीरीज के 9,469 प्राइवेट रजिस्ट्रेशन दर्ज भी हो चुके हैं. जांच में पाया गया कि सभी फाइलों का अंतिम अनुमोदन एआरटीओ रामपुर राजेश की यूजर आईडी से हुआ है. इसका कोई लिखित आदेश भी नहीं मिला है. साथ ही डीबीए ने भी अपने क्रेडेंशियल का अनुचित उपयोग किया है.

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि गड़बड़ी को सही पाये जाने पर UP22BG सीरीज को तत्काल प्रभाव से निलंबित व फ्रीज किया गया है. साथ ही वाहन पोर्टल को भी इस संबंध में सूचना भेजी गई है. रामपुर एआरटीओ के खिलाफ निलंबन व मेजर पेनाल्टी की विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. यहां पर दूसरे अफसर को प्रभार दिया जाएगा. इसके अलावा डीबीए को भी तत्काल दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है. फॉरेंसिक जांच भी होगी. वहीं इस सीरीज के डीलिंग बाबुओं पर भी निलंबन और मेजर पेनाल्टी की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.





मिलेंगे नए नंबर : परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि गृह विभाग, पुलिस और इंटेलिजेंस को भी बता दिया गया है कि वो गंभीरता से जांच करें. रामपुर से जारी बीजी सीरीज के नंबरों की गाड़ियों को सरकारी मानकर ना छोड़ें. हाईवे अथॉरिटी को भी सूचना दी गई है. जिन वाहन स्वामियों को बीजी सीरीज के नंबर दिए गए हैं, वे सभी निरस्त हो गए हैं. अब 60 दिन के अंदर उनको नई सीरीज का नंबर दिया जाएगा. कोशिश यह रहेगी कि पहले से मिले आखिरी चार अंक वाहन स्वामियों को दिए जाएं. इसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी.