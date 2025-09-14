ETV Bharat / state

रामपुर एआरटीओ ने "बीजी" सीरीज के नंबर निजी वाहनों को दिए, निलंबन की कार्रवाई शुरू

परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ प्रशासन के खिलाफ निलंबन और मेजर पेनॉल्टी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है.

रामपुर एआरटीओ में लापरवाही.
रामपुर एआरटीओ में लापरवाही. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित 'बीजी' सीरीज के नंबर रामपुर एआरटीओ ने निजी वाहनों को जारी किए थे. इस मामले में परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है. परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ प्रशासन के खिलाफ निलंबन और मेजर पेनॉल्टी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. इसके अलावा एआरटीओ के मातहतों पर भी एक्शन लिया गया है.



बता दें, नियम के अनुसार G सीरीज के नंबर सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित हैं. इसके तहत एजी, बीजी, सीजी आदि सीरीज के नंबरों को आम वाहन स्वामियों को नहीं दिया जा सकता है. इसके पीछे मंशा यह भी थी कि सरकारी वाहनों की पहचान आसान हो. रामपुर में अप्रैल में बीएफ सीरीज समाप्त होने के बाद निजी वाहनों के लिए बीएच सीरीज खोली जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने निजी वाहनों के लिए भी सरकारी वाहनों वाली 'बीजी' सीरीज खोल दी.

आलम यह हुआ कि दो पहिया वाहनों को भी नंबर आवंटित कर दिए. इसकी शिकायत उप परिवहन आयुक्त बरेली क्षेत्र से की गई. जहां से मामला परिवहन आयुक्त तक पहुंचा. मामले की जांच में आरोप सही साबित हुए. बीजी सीरीज के 9,469 प्राइवेट रजिस्ट्रेशन दर्ज भी हो चुके हैं. जांच में पाया गया कि सभी फाइलों का अंतिम अनुमोदन एआरटीओ रामपुर राजेश की यूजर आईडी से हुआ है. इसका कोई लिखित आदेश भी नहीं मिला है. साथ ही डीबीए ने भी अपने क्रेडेंशियल का अनुचित उपयोग किया है.

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि गड़बड़ी को सही पाये जाने पर UP22BG सीरीज को तत्काल प्रभाव से निलंबित व फ्रीज किया गया है. साथ ही वाहन पोर्टल को भी इस संबंध में सूचना भेजी गई है. रामपुर एआरटीओ के खिलाफ निलंबन व मेजर पेनाल्टी की विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. यहां पर दूसरे अफसर को प्रभार दिया जाएगा. इसके अलावा डीबीए को भी तत्काल दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है. फॉरेंसिक जांच भी होगी. वहीं इस सीरीज के डीलिंग बाबुओं पर भी निलंबन और मेजर पेनाल्टी की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.



मिलेंगे नए नंबर : परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि गृह विभाग, पुलिस और इंटेलिजेंस को भी बता दिया गया है कि वो गंभीरता से जांच करें. रामपुर से जारी बीजी सीरीज के नंबरों की गाड़ियों को सरकारी मानकर ना छोड़ें. हाईवे अथॉरिटी को भी सूचना दी गई है. जिन वाहन स्वामियों को बीजी सीरीज के नंबर दिए गए हैं, वे सभी निरस्त हो गए हैं. अब 60 दिन के अंदर उनको नई सीरीज का नंबर दिया जाएगा. कोशिश यह रहेगी कि पहले से मिले आखिरी चार अंक वाहन स्वामियों को दिए जाएं. इसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी.



नशे में बस चलाने वाला चालक बर्खास्त, समयपाल निलंबित


उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है. हरदोई डिपो से कानपुर जाने वाली बस (UP 78 LN 7576) के चालक वीरेश को नशे की हालत में बस चलाने और यात्रियों से अभद्रता करने का दोषी पाए जाने पर संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. साथ ही उनकी जमा प्रतिभूति धनराशि भी जप्त कर ली गई है. इसी मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले समयपाल विनोद कुमार पांडेय (वरिष्ठ लिपिक) को भी निलंबित कर दिया गया है. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं निगम की छवि को धूमिल करती हैं.भविष्य में यदि ऐसा कृत्य सामने आया तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें : करीब डेढ़ दशक में लखनऊ में बदल सकता है नए वाहनों का नंबर, होगी ट्रिपल सीरीज या दिल्ली की तर्ज पर!

यह भी पढ़ें : परिवहन विभाग का एक्शन ; ज्यादा चालान वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल पर भेजे मैसेज, जानें आगे क्या होगा

For All Latest Updates

TAGGED:

UPSRTCLUCKNOW RTORAMPUR ARTOARTO ADMINISTRATION RAMPURLUCKNOW RTO NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.