UPSRTC में कई अधिकारियों को मिला प्रमोशन; ARM से लेकर GM तक बनाए गए, जानिए किसको मिली कौन सी जिम्मेदारी? - UPSRTC OFFICERS PROMOTION

परिवहन निगम में हुआ अधिकारियों का प्रमोशन, अब संभालेंगे नई जगह कमान (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:22 PM IST

4 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कई अधिकारियों को प्रमोट करते हुए नए स्थानों पर तैनाती दे दी है. अभी तक जो अधिकारी प्रभारी सेवा प्रबंधक थे, उन्हें सेवा प्रबंधक बना दिया गया है. वहीं जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक थे उन्हें प्रमोट करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनाती दी गई है. 12 से ज्यादा अधिकारियों को प्रमोट किया गया है.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि उप मुख्य यांत्रिक अभियंता राहुल चौधरी को प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर प्रमोट करते हुए, परिवहन निगम मुख्यालय में तैनाती दी गई है. सत्यनारायण को सेवा प्रबंधक के पद से प्रमोट करते हुए प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) परिवहन निगम मुख्यालय में ही तैनात रखा गया है. तुलाराम को भी सेवा प्रबंधक से प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर तैनाती दी गई है. यह अधिकारी 2 साल तक या सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो भी पहले हो, प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे. प्रोबेशन अवधि में उनकी सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर इन्हें बिना किसी पूर्व सुरक्षा के निम्न पद पर डिमोट कर दिया जाएगा.

गाजियाबाद क्षेत्र में तैनात सेवा प्रबंधक विजय कुमार चौधरी और नोएडा क्षेत्र में तैनात सेवा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह को उपमुख्य यांत्रिक अभियंता के पद पर प्रमोट कर दिया गया है. सहायक अभियंता धीरज कुमार को अधिशासी अभियंता के पद पर प्रमोट किया गया है. इसी तरह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्राविधिक गोकरन सिंह को सेवा प्रबंधक के पद पर प्रमोशन दिया गया है.

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भैसाली डिपो एसपी सिंह को क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर प्रमोट किया गया है. कानपुर क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार को क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह को भी क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. मेरठ क्षेत्र में तैनात प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप कुमार नायक को क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर प्रमोट किया गया है.

7 यातायात अधीक्षकों को भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) के पद पर प्रमोट किया गया है. इनमें बिजनौर डिपो में तैनात अशोक कुमार, परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात विमलेश कुमार, बुलंदशहर डिपो में तैनात परमानंद, रूपईडीहा डिपो में तैनात राम प्रकाश, औरैया डिपो में तैनात अपर्णा मीनाक्षी, सोनभद्र डिपो में तैनात विश्राम और परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात सुशील कुमार पांडेय को यातायात अधीक्षक से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन के पद पर प्रमोशन दिया गया है. इसके अलावा अनुभाग अधिकारियों को भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) बनाया गया है.

इनमें परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात बनारसी राम और सुनील कुमार शामिल हैं. सहायक संख्या अधिकारी अंशु भटनागर को भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन के पद पर प्रमोशन दिया गया है. मुजफ्फरनगर डिपो में तैनात प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार सिंह, दोहरीघाट डिपो में तैनात प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अवध किशोर मिश्रा, कानपुर क्षेत्र में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव और बांदा डिपो में तैनात प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश बाबू गुप्ता को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर प्रमोट कर दिया गया है.

इसके अलावा आगरा क्षेत्र में तैनात सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी रविकांत मल्ल और परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात श्याम सुंदर कपूर को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त के पद पर प्रमोशन दिया गया है. अवर अभियंता सिविल हरिभान सिंह और अनिल कुमार शर्मा को सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट कर दिया गया है. अनुभाग अधिकारी लेखा शशि प्रकाश को सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया गया है. इसके अलावा वरिष्ठ लेखाकारों को भी सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर प्रमोट किया गया है.

इनमें कार सेक्शन लखनऊ में तैनात हर्ष गौतम, आगरा क्षेत्र में तैनात अजय कुमार सक्सेना, अलीगढ़ क्षेत्र में तैनात दाऊ दयाल शर्मा, लखनऊ क्षेत्र में तैनात आशीष कुमार, हरदोई क्षेत्र में तैनात संजय जिंदल, आगरा क्षेत्र में तैनात मोहम्मद आरिफ, बरेली क्षेत्र में तैनात प्रमोद कुमार मिश्रा और लखनऊ क्षेत्र में तैनात रामराज यादव सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर प्रमोट हो गए हैं.

