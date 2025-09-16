यूपी के युवाओं ने खोजी नई तकनीक; सीवर सफाई के दौरान नहीं जाएगी मजदूरों की जान, डिवाइस भेजेगी खतरनाक गैस का अलर्ट
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब की निगरानी में डिवाइस तैयार की गई है.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के दो युवाओं ने सीवर में काम करने वाले सफाई मजदूरों को खतरनाक गैस से बचाने के लिए खास डिवाइस तैयार की है. डिवाइस मिथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसों के स्तर जांच कर अलर्ट कर देगी. अलर्ट मैसेज सुपरवाइजर के पास भी जाएगा. डिवाइस डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब की निगरानी में तैयार की गई है.
मेरठ के एमआईटी कॉलेज के इनक्यूबेशन सेंटर के दो छात्रों मोहित व वंश तिवारी ने यह खास डिवाइस बनाई है. इसके लिए दोनों युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये के निवेश का ऑफर मिल चुका है. बीते दिनों डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में युवाओं को सस्टेनेबल चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. यह अवार्ड प्रदेश की राज्यपाल व विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दिया. अब युवाओं ने स्टार्टअप के पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है. युवाओं का दावा है कि यह डिवाइस भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पोवेर्मेंट की समस्या का समाधान हो साबित हो सकती है.
मोहित व वंश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन के तहत स्टार्टअप 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय ने अपने विभागों में आने वाली समस्याओं के समाधान के बाबत तकनीक विकसित करने के लिए सुझाव मांगे थे. जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पोवेर्मेंट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था. जिसे ऑल इंडिया लेवल पर चयनित किया गया और एक लाख रुपये की प्राइस मनी दी गई.
मोहित ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड इम्पाॅवर्मेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5000 से अधिक युवाओं ने अपने आईडिया और स्टार्टअप प्रस्तुत किए थे. जिसमें से 135 आइडिया और स्टार्टअप्स को चयनित किया गया था. अंतिम दौर में पांच आईडिया को चयन हुआ. जिसमें से मेरे आइडिया पर काम करने और बेहतर डिवाइस बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये का ग्रांट सैंक्शन किया गया. इसके अलावा डिवाइस को बेहतर बनाने के लिए देशभर में कहीं भी आने-जाने और रिसर्च की सुविधा के लिए अलग से ग्रांट और टूर अलाउंस की व्यवस्था की गई.
मोहित और वंश तिवारी बताते हैं कि अब हमारा यह प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हो चुका है. हमने इसका पेटेंट कराने के लिए भारत सरकार में आवेदन भी कर दिया है. मार्केट में मौजूद जितने भी डिवाइस हैं, उनसे हमारा डिवाइस बेहतर और अलग है. हमारी डिवाइस में सीवर की जहरीली गैसों की पहचान करने की क्षमता है. डिवाइस में सबसे आगे हेलमेट और उसके साथ एक मॉनिटर जुड़ा है. जिस पर सीवर के अंदर मौजूद जहरीली गैसों और उनके स्तर की जानकारी मिलती है. यह डिवाइस हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड और ऑक्सीजन आदि गैसों का स्तर जांच सकती है.
डिवाइस में लगे सेंसर सुपरवाइजर को भेजेगा मैसेज : सीवर के चेंबर के अंदर अगर जहरीली गैसें मौजूद हैं तो हेलमेट इसे तीन प्रकार के संकेत से सूचित करेगा. साथ ही मॉनिटर पर देख रहे सुपरवाइजर को भी मैसेज जाएगा. यह संकेत वाइब्रेट, बीप और रेड कलर की लाइट हैं. मोहित ने बताया कि इन्नोवेशन हब के माध्यम से यह प्रोजेक्ट अपने फाइनल चरण में पहुंच चुका है. पेटेंट मिलने के बाद इसका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है. जिससे देशभर में सीवर की सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अनहोनी रोकने में मदद मिलेगी.
