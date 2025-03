ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा सत्र ; बिजली के लिए 53 हजार 363 करोड़ का बजट पास - BUDGET FOR ELECTRICITY IN UP

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Mar 5, 2025, 8:23 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ऊर्जा विभाग के परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवंटित 53 हजार 363 करोड़ नौ लाख 18 हजार रुपये से अधिक की धनराशि को सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में सोमवार को ऊर्जा विभाग का वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट प्रस्तुत किया था.









सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में ऊर्जा के बिना कुछ भी करना संभव नहीं. प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को भी बढ़ाना पड़ेगा. अभी प्रदेश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत देश की आधी है. प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा. प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली देने के लिए 50 वर्ष पुरानी जर्जर व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया जा रहा है. नए विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं. बजट में 4200 करोड़ रुपये किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्रावधानित हैं. गरीब उपभोक्ताओं (लाइन लाइफ कंस्यूमर) को 53 प्रतिशत कम दर पर बिजली मिलती रहे, इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती बिजली देने के लिए 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. आरडीएसएस योजना के तहत कार्यों के लिए 11 हजार 547 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बिजनेस प्लान में भी 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. विद्यालयों, स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. गर्मी में बिजली देने के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 2634 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टि से ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी पर जोर दे रही है. प्रदेश में सोलर सिटी का विकास हो रहा है. अयोध्या मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित हो चुकी है. अयोध्या के अलावा 16 अन्य नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. पीएम सूर्य घर योजना से लोग अपने घरों में मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं. किसानों के पंपों को सोलराइज किया जा रहा.



मंत्री ने पेश किया आंकड़ा : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2017 में 10.65 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल कनेक्शन थे जो अब डेढ़ गुना होकर 15.44 लाख हो गए हैं. प्रदेश का ट्रांसमिशन नेटवर्क 2017 में 33172 सर्किट किलोमीटर था, जो अब 58 हजार 453 सर्किट किमी हो गया है. विद्युतीकृत मजरे में 2017 में 128 थे जो अब 249 हो गए हैं. 2017 में 1.08 करोड़ मीटर लगे उपभोक्तता थे जबकि आज 3.54 करोड़ हो चुके हैं. लाइन हानियां 2017 में 33 प्रतिशत थी जो घटकर 16.5 प्रतिशत ही रह गई हैं. 2017 में 33/11 के सब स्टेशन 3817 थे जो अब 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 747 और नए बन गए हैं. 2017 में 765 केवी के चार सब स्टेशन थे जो अब तीन और नए बनकर सात हो गए हैं. इसी प्रकार 400 केवी के 19 उपकेंद्र थे जो अब 21 और नए बनकर 40 हो गए हैं. 220 केवी के 98 उपकेंद्र थे जो अब 71 और नए बनकर कुल 169 हो गए हैं. 132 केवी के पहले 382 उपकेंद्र थे जो अब 95 नए बनकर कुल 477 हो गए हैं.



ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार ने दिसंबर 2016 में ओबरा और जवाहरपुर विद्युत संयंत्र का शिलान्यास किया था जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा किया. जून 2012 में घाटमपुर प्लांट का भी मात्र शिलान्यास किया गया था जो अब पूरा हो गया. पनकी, मेजा की 800 गुना 3, कोबरा की 800 गुना 2, अनपरा की 800 गुना 2 क्षमता के विद्युत प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है. निजी क्षेत्र में भी कुछ प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2017 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 6308 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 9644 मेगावाट हो गई है. प्रदेश में बढ़ते औद्योगीकरण की मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत व्यवस्था की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत क्षमता 47634 मेगावाट है. 33 हज़ार विद्युत क्षमता पीपीए के तहत कमीशंड है. वर्तमान में लगभग 30 हज़ार मेगावाट की डिमांड है. ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है. 3000 मेगावाट के सोलर प्लांट साइन हो चुके हैं.